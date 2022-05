Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda) neustavljivo drvi že k svojemu četrtemu naslovu svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MXGP (po letih 2016, 2019 in 2020). Na veliki nagradi Italije, sedmi letošnji postaji za SP, je namreč še šestič pometel s konkurenco, potem ko je zanesljivo v svojo korist odločil obe vožnji v Maggiori. Od daleč je bilo znova videti, kot da bi se Gajser igral s tekmeci kakor mačka z mišmi. Potem ko na startih in v uvodnih krogih še ni tvegal vsega, zdelo se je, kot da zgolj proučuje konkurente in čaka na pravo priložnost za prehitevanje. Ko jo je dočakal, ni...