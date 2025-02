Tim bo skakal s kenguruji

Kdaj, če ne zdaj? Zdi se, da lahko Timu Gajserju le višja sila prepreči osvojitev šestega naslova svetovnega prvaka v motokrosu. Nesojeni branilec lovorike Jorge Prado se je preselil v ZDA, petkratni prvak Jeffrey Herlings okreva po poškodbi in bo izpustil nekaj uvodnih dirk sezone, ki se bo začela 2. marca v Argentini. Adut Honde je bil vseeno previden v napovedih, ko je v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem pred številčno sedmo silo predstavil pričakovanja pred startom v Cordobi.

Gajser je ta mesec nastopil na dveh dirkah OP Italije in pokazal odlično formo. V Mantovi je dobil obe vožnji, v Montevarchiju je bil drugi in prvi ter osvojil skupno prvo mesto v prvenstvu MX1 s 97 točkami od možnih 100. »Za mano je zares uspešno pripravljalno obdobje. Z Gorazdom (Renkom; op. p.) sva novembra in decembra veliko delala na telesni pripravi, potem smo imeli treninge na Sardiniji, prvi dirki pa sta pokazali, da smo delali zares dobro. Veliko smo preizkušali novi motor, malce drugačni so blažilci, morali smo tudi zmanjšati glasnost. V Hondini tovarni so se spet izkazali,« je bil zadovoljen Tiga243, ki velja za enega od najbolje pripravljenih dirkačev.

Tim Gajser bo sezono začel 2. marca v Argentini. FOTO: Leon vidic

To bo zelo pomembno. Letošnja sezona bo spet dolga in naporna, imela bo 20 dirk, karavana bo obiskala tudi Indonezijo, Kitajsko in na koncu Avstralijo, sledil bo pokal narodov v ZDA. VN Trentina, ki privabi največ slovenskih navijačev, bo v običajnem terminu sredi aprila. Končalo se bo v deželi tam spodaj v odmaknjenem Darwinu. »Naporno bo, a zelo se veselim sezone, tudi zadnje dirke, saj v Avstraliji še nisem bil,« bo med kenguruji skakal 28-letnik iz Pečk v občini Makole.

Vodil je večji del lanske sezone, osvojitev lovorike pa mu je preprečil slab dan na predzadnji dirki v Šanghaju. Naposled mu v Španiji ni uspelo premagati Prada in se je moral sprijazniti z drugim mestom. Je pa teden pozneje na pokalu narodov v Veliki Britaniji pokazal, da je najboljši motokrosist na svetu.

Prada ne bo pogrešal

»Lanska sezona je bila dobra, čeprav se ni razpletla, kot sem si želel. Ena napaka preveč me je stala naslova,« je leto 2024 že pospravil v predal Gajser, ki ne obžaluje tega, da se Pradu ne bo mogel oddolžiti v boju mož na moža in da bo Herlings verjetno hitro ostal brez možnosti za osvojitev lovorike. »Prado se je tako odločil in razumem ga. Če povem po pravici, pa ga ne bom preveč pogrešal, prav tako ne Herlingsa,« se je pošalil šampion, ki se bo v Argentino odpravil v začetku prihodnjega tedna.

Jan Pancar in Tim Gajser bosta slovenska aduta v MXGP. FOTO: Leon Vidic

Kljub odsotnosti glavnih rivalov iz zadnjih let bo konkurenca še vedno močna. »Glavni tekmeci bodo fantje, ki so že vrsto let v MXGP, Romain Febvre, Maxime Renaux, ki je bil lani poškodovan, Glenn Coldenhoff, Pauls Jonass ... Prihaja Ducati z močnima Jeremyjem Seewerjem in Mattio Guadagninijem. Odkar so določili, da morajo dirkači po 23. letu prestopiti v MXGP, vsako leto dobimo zelo dobre mlade ase. Verjamem, da se bo izkazal Lucas Coenen, ki je blestel v MX2,« od 18-letnega Belgijca, edinega, ki ga je letos premagal, veliko pričakuje Gajser, ki začenja že jubilejno deseto sezono na 450-kubičnem motorju.

Če povem po pravici, Prada in Herlingsa ne bom pogrešal.

»Res čas hitro beži. Ko sem prišel, sem bil med najmlajšimi, bil sem tudi najmlajši svetovni prvak, zdaj že sodim med starejše. V tem času sem pridobil ogromno izkušenj. Zdaj vem, kdaj ne smem iti prek sebe, pa tudi, da ni najboljše biti v najboljši formi že na prvi dirki, saj potem lahko le še padaš. Idealno je, da si na vrhuncu na peti, šesti dirki in potem formo vlečeš do konca,« je vse bolj moder Gajser, ki ne skriva, da je glavni in edini cilj osvojitev šeste lovorike. Z njim bi preskočil Herlingsa ter se še malce približal legendama Stefanu Evertsu z 10 in Antoniu Cairoliju z devetimi naslovi. Lahko ju prekosi, a tudi ni vedno mlajši ... »Brez skrbi, v Gajserju je še veliko bencina. Vse je mogoče.«

Jan Pancar želi višje

V elitnem razredu bo z licenco AMZS znova dirkal tudi Jan Pancar, ki ostaja v svoji ekipi TEM JP253, saj ni dobil resne ponudbe tovarniškega moštva. Lani je bil kot novinec 13. »Letos so ambicije višje, a nočem ničesar napovedovati. Prvi cilj je, da sezono začnem tako, kot sem končal prejšnjo, v kateri sem imel na začetku precej težav, ob koncu pa nanizal nekaj zelo dobrih rezultatov,« je povedal Trebanjec, ki je najboljšo uvrstitev, peto mesto, dosegel na Kitajskem, ravno tam, kjer je Gajser izgubil lovoriko. Letos bo Šanghaj na sporedu 14. septembra, šest dni za Timovim 29. rojstnim dnevom. Prav mogoče je, da si bo že pred tem pridirkal najlepše rojstnodnevno darilo.