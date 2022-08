Tiga243 bi utegnil kmalu reči dvakrat da

Pred dvema letoma, ko je bil Tim Gajser četrtič svetovni prvak v motokrosu, veselja ni mogel deliti z navijači, saj je bila epidemija koronavirusa na vrhuncu. Zato je bil včerajšnji sprejem ob osvojitvi pete lovorike toliko bolj radosten. Trg svobode v Mariboru je bil premajhen za vse, ki so želeli pozdraviti Hondinega šampiona iz Pečk.

»Res sem dobil kurjo polt, to je bilo najboljše zadoščenje. Leta 2020 sem imel vrhunsko sezono, vendar je nekaj manjkalo, pogrešal sem navijače ob progi in tudi na koncu se nisem mogel veseliti z njimi. Zelo sem vesel, da se stvari vračajo v normalne tirnice in da lahko naslov proslavim z vsemi, ki držijo pesti zame,« je bil na odru nasmejan Tiga 243, ki ga v nedeljo čaka še zadnja dirka v Turčiji, štiri dni kasneje pa bo praznoval 26. rojstni dan: »Po dolgem času ga bom dočakal doma. Po navadi sem bil na letalu ali nekje v tujini.« Pred veselico na trgu je imel Gajser srečanje s sedmo silo in prizorišče bi bilo težko bolj primerno: Viteška dvorana Pokrajinskega muzeja v Mariboru. »Oboje,« je bil njegov odgovor na vprašanje, ali bo v kratkem prišlo do podaljšanja pogodbe s Hondo ali poroko z izbranko Špelo. »Pri Hondi sem že devet let, smo prava družina in takšne ekipe ne spreminjaš,« konjička ne bo zamenjal vitez Tim, ki je bolj skrivnosten glede morebitne svatbe.

Prvi naslov v elitnem razredu MXGP je osvojil pred šestimi leti. Kdo bi zmagal, če bi se na progi pomerila Gajser iz leta 2016 in Gajser iz leta 2022? »Tisti Tim pri 19 je bil malo bolj nor, včasih je šel z glavo skozi zid. Ta pri 25 je bolj zrel, ima več izkušenj. Bilo bi zanimivo, dobra borba. Mogoče bi mladi prehitel starejšega in potem padel,« se je pošalil Haložan, ki se vse težje otepa primerjav z velikanoma med krotilci grbin, devetkratnim prvakom Antoniom Cairolijem in desetkratnim Stefanom Evertsom. Če je pred njim recimo deset konkurenčnih sezon in bi naslov osvojil na vsaki drugi, bi ujel legendarnega Belgijca ... »Raje grem sezono za sezono, vsi vemo, koliko truda je potrebnega in koliko stvari se mora sestaviti, da postaneš svetovni prvak. Me pa veseli, da me že primerjajo s takšnima šampionoma. Gotovo je vsako leto cilj naslov, koliko se jih bo nabralo, bomo že znali prešteti na koncu.«

Rojeva se VN Slovenije

Vse bolj aktualna postaja morebitna izvedba dirke za VN Slovenije in Andrej Brglez, predsednik AMZS, pod katere licenco vozi Gajser, je potrdil, da se že veliko dogaja v tej smeri. »Gajser si bo počasi lahko privoščil počitek, mi pa prihajamo v formo, v kakršni je on pred sezono. Do konca leta bi morala biti slika že jasna. Ne morem obljubiti, da bo dirka že prihodnje leto, bo pa zagotovo. Tim si to zasluži, vendar ni vse odvisno samo od nas, potrebovali bomo široko podporo,« si tudi od nove oblasti pomoč obeta Brglez, ki kot najverjetnejšo lokacijo vidi mariborsko letališče. Gajser vedno zastriže z ušesi, ko zasliši slovenski grand-prix. »Sanje vsakega športnika so, da nastopi pred svojimi navijači. Saj jih imam na vseh dirkah precej, posebej v Italiji in na Češkem, ampak domača bi bila zares nekaj posebnega,« pesti drži Tiga243, ki ga v prihodnji sezoni bržčas čaka še težje delo kot letos. Vrača se namreč zdaj že bivši prvak Jeffrey Herlings, ki pa večnemu tekmecu (še) ni čestital za naslov.