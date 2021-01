Težko najti samozavest, ko težav sploh ni konec

Maribor tudi letos ni zmagal v boju s snežno naravo, tako da bo 57. tekmovanje za zlato lisico alpskih smučark za točke svetovnega pokala tako kot lani v Kranjski Gori. Dekleta bodo na progi v Podkorenu danes in jutri odsmučala dva veleslaloma, slovenske smučarske barve v lovu za lisičjim krznom bodo branile Meta Hrovat, Tina Robnik, Ana Bucik, Ilka Štuhec, Neja Dvornik in Andreja Slokar. Še posebno domačinka iz Podkorena Hrovatova bo na domači strmini iskala žarek upanja v do zdaj rezultatsko skromni letošnji beli sezoni. Lani je prav v Kranjski Gori 15. februarja na zadnjem ženskem veleslalomu v zaradi pandemije skrajšani sezoni delila tretje mesto s Švicarko Wendy Holdener. »Čeprav je seveda lepo tekmovati v Mariboru, z veseljem jemljem priložnost nastopiti tukaj na svojem resnično domačem smučišču. Doslej sem ga že neštetokrat prevozila in ga poznam do obisti,« Meta Hrovat lokalnopoznavalsko stopa proti kranjskogorskemu tekmovalnemu izzivu. A vrsta gostiteljic ne bo imela prednosti domačega igrišča v letošnjesezonski slovenski preizkušnji. Slovenske smučarke zaradi pandemije in ustavljenih žičnic niso mogle vaditi na vitranški strmini, na njej niso opravile niti ene vožnje. »Start bo malce višje kot ob lanskem tekmovanju, tako da je to meni bolj všeč. Resda v letošnji zimi proge ne poznam do vseh potankosti, snega je res veliko. Zaradi tega je teren bolj zavit, določene prelomnice so manj izrazite, tako da je vse malce drugače,« dodaja Hrovatova. Lažje brez gledalcev Ta je v novo sezono krenila z lastno ekipo, 22-letnica pa je prav na samem začetku v Söldnu doslej v zimi dala največ pobude rezultatskemu iskrenju. Veleslalomsko premiero na ledeniku Rettenbach je namreč končala na šestem mestu. Pred preizkušnjami v Courchevelu je padla na treningu v italijanski Soldi in si poškodovala hrbtno mišico. V Franciji je smučala v prvi vožnji uvodnega od dveh veleslalomov, na start druge zaradi ponavljajočih se bolečin ni krenila. »Trenutno moj položaj resnično ni najlažji, že nekaj zaporednih tekem težav sploh ni konec, tako kot bi si to sama želela. Zato je v takšni situaciji težko najti samozavest. Po vsaki tekmi se je treba znova pobrati, se sestaviti in najti motivacijo. A to je šport. Zaradi vsega ne mislim obupati,« razmišlja nekdanja mladinska svetovna prvakinja v slalomu. V prid pa ji gre dejstvo, da bosta v Kranjski Gori na tekmovalnem programu dva veleslaloma. »V tem trenutku se počutim pripravljeno, pozdravila sem poškodbo hrbta. Nisem prehitevala dogodkov, vzela sem si čas, to mi daje pozitivno energijo. Zadovoljna sem z opravljenim na treningih, sem ponovno samozavestna. Vem, kje trenutno sem, in bom dala vse od sebe. Želela bi si, da bi tekmi pričakala v kar najboljši telesni in psihični pripravljenosti, od same sebe trenutno ne zahtevam veliko. Želim si prikazati vožnje, kakršne sem sposobna, rezultatsko pa si ne želim postavljati previsokih ciljev,« se opogumlja Hrovatova. Njen trener Matija Grašič ne želi napovedovati ničesar. »Ker Meti trenutno ne gre in ne sestavi tistih voženj, ki smo jih od nje vajeni, je pri njej navzoč dodaten pritisk. Plus vsekakor je, da ne bo gledalcev, zaradi tega ji bo v tem trenutku vse malce lažje,« omenja Grašič.

