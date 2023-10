Težje, kot bo v nedeljo, ne gre

Po tesnih zmagah nad FMP in Mego v uvodnem krogu lige ABA je pred košarkarji Krke in Cedevite Olimpije precej težji srbski izziv. Pravzaprav najtežji možni proti finalistoma prejšnje sezone, ki imata bogato politično podporo in ob mecenstvu državnih podjetij vse višja proračuna. V nedeljo ob 16. uri bo v Novem mestu gostoval branilec naslova Partizan, Ljubljančani pa se bodo ob 19.45 pomerili s Crveno zvezdo v Beograjski areni.

O razmerjih moči veliko pove že podatek, da naj bi bil Partizanov kapetan Kevin Punter tretji najbolje plačani košarkar evrolige z 2,5 milijona evrov letne plače in da je novi organizator Crvene zvezde Shabazz Napier deveti z dvema milijonoma. Oba kluba sta nasploh s finančnega vidika pustila regionalne izzivalce daleč zadaj in dodatno nadgradila svoj kader. Partizan stavi tudi na kontinuiteto, zato je izgubil le Danteja Exuma, Mathiasa Lessorta in Ioannisa Papapetrouja, vrzeli so zapolnili center Frank Kaminsky, branilca PJ Dozier in Ognjen Jaramaz ter krilo Mateusz Ponitka.

Krkin trener Gašper Okorn meni: »Nedeljska tekma bo za nas ena od najlažjih. Marsikaj se bomo lahko naučili, saj se bomo pomerili z eno od najboljših ekip v Evropi, ki jo še naprej vodi Željko Obradović. Zanima nas predvsem naša igra in pričakujem, da ne bomo delovali prestrašeno.«

Tobey proti Blažiču

Crvena zvezda je v želji, da bi vnovič prehitela večnega beograjskega rivala, dodobra prenovila moštvo. Facundo Campazzo se je vrnil k Realu, odšlo je še deset lanskih orožij, prišlo deset zelo uveljavljenih imen. Poleg Napierja še srbski asi Miloš Teodosić, Nemanja Bjelica in Dejan Davidovac, slovenski reprezentant Mike Tobey, Adam Hanga, Joel Bolomboy, Rokas Giedraitis, Yago dos Santos ... Olimpijin strateg Simone Pianigiani ocenjuje: »Močni tekmeci učinkovito razkrijejo tvoje šibke točke, zato bo gostovanje v Beogradu dragocena preizkušnja. Želimo si, da bi bili vsak dan boljši.«