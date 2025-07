Teo Čuček sestavil najboljšo kato med vrstniki na svetu (FOTO)

Čeprav pri Karate sekciji TVD Partizan Ljutomer poudarjajo, da je njihov šport v ozadju in da v prleški prestolnici in okolici prevladujejo športi z žogo, je za karateisti omenjenega kluba nepozabna sezona 2024/25.

Slednjo so zaključili s posebnim treningom in piknikom ter z mnogimi gosti in navijači v Precetincih, kjer je gostil član kluba Stanislav Filipič, ki je mimogrede uspešno opravil mojstrski izpit in pridobil črni pas, 1. dan.

FOTO: Osebni Arhiv

Na prijetnem srečanju in druženju, kjer sta v ospredju poleg Filipiča, bila trener Ricard Žibrat – Riki, ki je predstavil karate Shito ryu širši publiki, in vodja kluba Dani Janžekovič, so še s posebnim ponosom predstavili mladega člana kluba Teo Čučka iz Bunčanov, ki se je nedavno udeležil karate tekmovanja – Kofukan International Chito-Ryu - World Cup 2025, ki je potekalo v Angliji (Oaklands College, St. Albans).

Teo Čuček. FOTO: O. B.

Mladi Prlek, ki zastopa karate klub TVD Partizan Ljutomer, je s svojo izjemno borbenostjo, zbranostjo in športnim duhom dosegel izjemen rezultat, saj je osvojil 1. mesto v katah in tako postal svetovni stilski prvak v kategoriji do 10 let!

Na Tea, ki je končal 4. razred OŠ Veržej, so sedaj vsi ponosni, še posebej Mama Alenka in oče Mitja, ter brat Tim, ki je tudi karateist pri istem klubu.

V Angliji je osvojil naslov, v Prlekiji pa so ga častili (Foto: O.B.)