Teksašani se morajo znova navaditi na Luko Dončića

S Luka Dončić je najboljši košarkar v sodobnih časih lige NBA, ki še ni proslavil uvrstitve v drugi krog končnice. V krstni sezoni se z Dallasom ni prebil v izločilni del prvenstva, lani in predlani se je poslovil po uvodnih dvobojih z LA Clippers. Velika želja po moštvenem uspehu je letos še močnejša zaradi poškodbe mečne mišice, ki mu je preprečila igranje ob prvih treh soočenjih z Utahom. Na četrti tekmi pa se je vrnil na igrišče, a ga zapustil razočaran. Po tesnem porazu z 99:100 se mu je razumljivo kadilo iz ušes, a je jezo prikril z večnim nasmeškom.

30 točk je dosegel Luka Dončić ob svoji vrnitvi na parket.

»Vesel sem, ker sem okreval po neprijetni poškodbi mečne mišice in ker me tokrat ni ovirala. Na parketu sem se zabaval tako kot vedno, ko igram košarko. Je še kaj lepšega od tekem končnice? A še zabavneje bi bilo, če bi zmagali,« je ocenil slovenski zvezdnik, ki je bil s 30 točkami z metom iz igre 11:21 (za tri 4:10), 10 skoki in 4 asistencami prvi mož Dallasa. Strelski vložek je enakomerno razporedil (v prvih treh četrtinah je dosegel po 7 točk, v zadnji 9), v 34 minutah, kolikor jih je prebil na parketu, pa je njegovo moštvo prekosilo Utah s sedmimi točkami razlike. Kljub njegovemu učinku je Dallas dosegel 27 točk manj kot na tretji tekmi in 11 manj kot na drugi, ko je iztržil dve dragoceni zmagi. Jalen Brunson je tokrat zbral 23 točk, a nihče več ni prispeval več kot 11 točk, pri Utahu pa so bili najučinkovitejši branilca Jordan Clarkson (25) in Donovan Mitchell (23) ter center Rudy Gobert (17 točk in 15 skokov).

Zgolj 2:2 namesto 3:1

Košarkarji Dallasa se morajo očitno znova navaditi na sodelovanje s svojim prvim asom in na manj izrazito kroženje žoge, prva priložnost pa je šla po zlu. V Salt Lake Cityju se jim je ponujalo vodstvo s 3:1 v zmagah, ki po zgodovinskih merilih zagotavlja 95,1-odstotno verjetnost za napredovanje v naslednji krog končnice; v vseh letih je bilo takšnih primerov zgolj 13. V prvem polčasu so igrali precej manj učinkovito kot običajno in dosegli 42 točk, tretjo četrtino so dobili z 39:24 in po Dončićevi trojki prek rok 216 cm visokega Goberta 39,6 sekunde pred iztekom igralnega časa vodili z 99:95. To so bile zadnje točke moštva. Mitchell je zmanjšal zaostanek Utaha na pičlo točko, Dwight Powell zgrešil dva prosta meta, Gobert pa z zabijanjem prinesel gostiteljem točko naskoka. V preostalih 11 sekundah, ko se je obramba domače zasedbe povsem zgrnila ob Dončiću, pa je teksaška zasedba iztržila zgolj met za tri točke Spencerja Dinwiddieja, ki ni zadel cilja.

»Ni nam lahko pri srcih. Imeli smo dobljeno tekmo, zdaj pa je skupni rezultat 2:2. Upam, da nas bo izučilo za naslednje nastope. Lani smo odigrali sedem tekem z LA Clippers s Kawhijem Leonardom in Paulom Georgeem in užival sem v slehernem trenutku. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš, pomembno pa je, da kot moštvo napreduješ,« je poudaril Dončić. Strinjal se je z mnenjem, da je s soigralci storil preveč osebnih napak, po katerih so tekmeci izvajali kar 42 prostih metov, in da bi lahko v odločilnem napadu prišli do ugodnejšega meta. Postavil pa se je v bran odločitvi, da so ga začeli izpod svojega koša in ne iz napadalne polovice, s čimer so izgubili nekaj dragocenega časa. »Pri prenosu žoge sem imel tako boljši pregled nad postavitvijo tekmečevih košarkarjev in sem lahko predvidel njihovo gibanje,« je pojasnil.

Dragić pri dveh ničlah

Na robu prepada se je medtem že znašel Goran Dragić z Brooklynom. Po dveh porazih v Bostonu je tokrat klonil še v domači dvorani s 103:109 in zaostaja z 0:3 v zmagah. Bruce Brown je sicer dosegel 26 točk, a sta za pričakovanji zaostala zvezdnika Kevin Durant in Kyrie Irving (po 16 točk). Dragić je na prvih dveh tekmah prispeval v povprečju 16 točk, na tretji pa je igral le devet minut ter v tem času zgrešil svoj edini met, dodal pa po en skok in asistenco. Pri Bostonu sta izstopala Jayson Tatum (39) in Jaylen Brown (23).