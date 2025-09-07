Zmaga! Slovenija je v četrtfinalu, Italijani niso imeli odgovora za izjemnega Dončića (VIDEO)

Košarkarji Slovenije so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v Rigi. Premagali so Italijo s 84:77 (29:11, 50:40, 72:56), v sredo, 10. septembra, pa jih čaka Nemčija. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 42 točk. Dončić je bil že v prvem polčasu z naskokom najboljši igralec. Dosegel je kar 30 točk, pet skokov in eno asistenco.

FOTO: Ints Kalnins Reuters

Slovenija pogosto v četrtfinalu

Za Slovenijo je bila to četrta zaporedna zmaga na tem prvenstvu in hkrati osma uvrstitev v top 8 na zadnjih devetih evropskih prvenstvih. Pred četrtfinalom je izpadla le 2015 v Franciji.

Z Italijo je Slovenija ohranila stoodstotni izkupiček na evropskih prvenstvih - dobila je vse štiri dvoboje v tem stoletju, slabši izplen v zadnjem obdobju pa ima s tekmecem v četrtfinalu. Aktualni svetovni prvaki Nemci so jo premagali v predtekmovanju svetovnega prvenstva na Okinavi, prepričljivo pa so dobili tudi obe pripravljalni tekmi to poletje v Stožicah in Mannheimu.