EUROBASKET

Zmaga! Slovenija je v četrtfinalu, Italijani niso imeli odgovora za izjemnega Dončića (VIDEO)

Naša reprezentanca je premagala italijansko s 77:84!
Fotografija: Luka Dončić ponovno izjemen. FOTO: Ints Kalnins Reuters
Luka Dončić ponovno izjemen. FOTO: Ints Kalnins Reuters

STA, A. Ka.
07.09.2025 ob 17:30
07.09.2025 ob 19:54
Košarkarji Slovenije so se uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva v Rigi. Premagali so Italijo s 84:77 (29:11, 50:40, 72:56), v sredo, 10. septembra, pa jih čaka Nemčija. Znova je blestel Luka Dončić, ki je dosegel 42 točk. Dončić je bil že v prvem polčasu z naskokom najboljši igralec. Dosegel je kar 30 točk, pet skokov in eno asistenco.

FOTO: Ints Kalnins Reuters
FOTO: Ints Kalnins Reuters

Slovenija pogosto v četrtfinalu

Za Slovenijo je bila to četrta zaporedna zmaga na tem prvenstvu in hkrati osma uvrstitev v top 8 na zadnjih devetih evropskih prvenstvih. Pred četrtfinalom je izpadla le 2015 v Franciji.

Z Italijo je Slovenija ohranila stoodstotni izkupiček na evropskih prvenstvih - dobila je vse štiri dvoboje v tem stoletju, slabši izplen v zadnjem obdobju pa ima s tekmecem v četrtfinalu. Aktualni svetovni prvaki Nemci so jo premagali v predtekmovanju svetovnega prvenstva na Okinavi, prepričljivo pa so dobili tudi obe pripravljalni tekmi to poletje v Stožicah in Mannheimu.

