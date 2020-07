Tehnika jo je zagodla kot korona

V Šaleški dolini se je s skrajšano dirko zaradi posledic pandemije novega koronavirusa vendarle začelo državno prvenstvo v reliju za leto 2020. Prvo preizkušnjo sezone je v skupni konkurenci dobil Madžar Andras Hadik (ford fiesta R5), najboljši Slovenec je bil državni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5) na drugem mestu s 40 sekundami zaostanka. Tretji skupno je bil Aljoša Novak (škoda fabia R5), ki je za zmagovalcem zaostal minuto in pol. Velenjski reli je bil prva preizkušnja v avtomobilistični sezoni v Sloveniji, vse prireditve na tem področju doslej so morali zaradi koronavirusa bodisi prestaviti bodisi odpovedati. V skrajšani dirki, na sporedu je bilo le šest hitrostnih preizkušenj, so dirkači dve različni prevozili po trikrat. Na startu je bilo 58 posadk iz Slovenije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške in Italije. Zaradi upoštevanja navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in smernic za športna tekmovanja so morali prireditelji precej prilagoditi delo in organizacijo dirke. Dirkači in člani njihovih ekip so morali upoštevati omejitve, v boksih na športnem letališču Lajše je bilo tudi omejeno število spremljevalcev, vsak dirkač je lahko imel največ tri mehanike. Na tekmovanju je sprva najbolje kazalo Roku Turku. Trikratni zaporedni državni prvak je ta reli dobil v letih 2017 in 2018, lani ga je premagal Boštjan Avbelj, ki letos ni nastopil. Tolažba domača zmaga Turk je dopoldanski del začel z zmagama v uvodnih hitrostnih preizkušnjah. A prvo in drugo je dobil z minimalno prednostjo, Hadik je bil povsem blizu. Madžar je nato dobil tretjo HP, po kateri je zaostanek zmanjšal na pet sekund. Po zmagi v četrti je bil slovenski prvak zadnjič v vodstvu, potem pa je zadnja dva brzinca dobil Hadik. Odločilne so bile tehnične težave Turka v peti HP, po katerih ni mogel več nadomestiti velikega zaostanka in se je moral sprijazniti z drugim mestom. »Težave s tehniko so tokrat odnesle skupno zmago, a prvo mesto v konkurenci slovenskega državnega prvenstva je seveda dobra tolažba. Kljub vsemu smo v ekipi z relijem zadovoljni. Predvsem hitrost je bila prava, zato lahko z optimizmom pričakujemo naslednje dirke,« je menil Rok Turk. Omenimo, da je na 14. mestu pristal Mitja Klemenčič (ford fiesta proto), njegov sovoznik je bil nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš. »Zadovoljni smo s prireditvijo, dobro smo se pripravili, vsi opazovalci so nas pohvalili. Upoštevali smo vse ukrepe, merili temperaturo, zagotovili rokavice, maske, vse je bilo urejeno,« je pokoronski reli, prvi takšen v Sloveniji, ocenil direktor dirke Daniel Blažinčič. Tudi vreme je sodelovalo s prireditelji, močno se je ulilo šele na podelitvi pokalov, na trasi pa so imeli vsi dirkači enakovredne razmere. Navijači letos niso mogli do servisnega območja, se jih je pa nekaj vendarle zbralo ob cestah. A po oceni prirediteljev le kakšna desetina, kolikor jih je ob trasi po navadi. Naslednja postaja v koledarju DP bo predvidoma avgusta reli Vipavska dolina.