Pogačar grdo padel in nato na fantastičen način prišel do velike zmage (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je danes nastopil na preizkušnji Strade Bianche v okolici Siene in kljub padcu 50 kilometrov do cilja mu je uspelo priti do zmage. Na vse bolj priljubljeni enodnevni klasiki so nastopili še trije Slovenci, in sicer Jan Tratnik, Domen Novak in Gal Glivar, ki pa niso posegli po vidnih uvrstitvah. Kolesarji so morali prevoziti 213 km dolgo traso in nekaj več kot 70 km makadamskih odsekov.

Slovenskim navijačem je zastal dih, ko je v enem izmed levih ovinkov Pogačarju spodneslo kolo in grd padec je bil neizbežen. Staknil je odrgnine, končal pa je v travi. K sreči pa se je Pogačar lahko hitro pobral in nadaljeval vožnjo.

Svetovni prvak s cestne dirke je v primerjavi z vodilnim izgubil okoli 40 sekund. Čas je hitro nadoknadil v naslednjih šestih kilometrih in nato skupaj s Tomom Pidcockom nadaljeval proti cilju. Že pred tem sta bila Slovenec in Britanec najmočnejša ob Pogačarjevem napadu slabih 80 km pred ciljem in si skupaj z ubežnikom, prav tako Britancem Connorjem Swiftom, privozila več kot minuto naskoka.

Odločitev o zmagovalcu je nato padla slabih 19 km pred koncem, ko je na predzadnjem od makadamskih odsekov na klanec Pinzuto slovenski as sede napadel in se po nekaj 100 metrih znebil Pidcocka s svojega zadnjega kolesa. Ciljno črto je prečkal 1:23 minute pred Pidcockom in 2:11 minute pred Belgijcem Timom Wellensom, sicer svojim moštvenim kolegom pri emiratih.