Tamari Zidanšek in Kaji Juvan uspel epski preobrat (FOTO)

Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta z epskim preobratom Slovenijo popeljali na zaključni turnir najboljših 12 reprezentanc na svetu. Prekinjeno odločilno peto partijo proti Romuniji v Kopru sta dobili s 4:6, 6:2 in 6:4.

Slovenija bo novembra nastopila na finalnem turnirju svetovnega ekipnega prvenstva oziroma pokala Billie Jean King v družbi Španije, Češke, Francije, Kanade, ZDA, Italije, Nemčije, Kazahstana, Švice, Avstralije in še ene povabljene ekipe.

Tamara Zidanšek, Živa Falkner, Ela Nala Milič, Pia Lovrić, Nina Potočnik, Andrej Kraševec in Kaja Juvan iz Slovenije slavijo po zmagi v tekmi št. 5 na 2023 Billie Jean King Cup by Gainbridge Qualifiers med Slovenijo in Romunijo.

Odločilna tekma je bila v soboto prekinjena zaradi dežja in teme pri izidu 3:3 v prvem nizu, Zidanšek in Juvan pa sta danes premagali Irino Mario Bari in Monico Niculescu po dveh urah in 44 minutah igre.

Ključ do supeha

Slovenija je bila pred 20 leti že članica svetovne elite oziroma je igrala v četrtfinalu tedanjega pokala Fed, ki je potekal v tekmovalnem formatu brez finalnega turnirja.

Romunija je prvi dan dvoboja dobila obe partiji, Slovenija pa se je v soboto vrnila v igro s težko priborjeno zmago Zidanšek in prepričljivo predstavo Juvan.

Slovenija je tako postala šele osma reprezentanca v zgodovini tega tekmovanja, ki je po zaostanku z 0:2 prišla do zmage. Prvi tak primer se je zgodil leta 1996 nad dvoboju med Avstralijo in Kanado, zadnji pa 2015 med Francijo in Italijo.

Romunija je bila v prvem sobotnem dvoboju le dve točki oddaljena od tretje zmage in skupnega uspeha, Ana Bogdan pa je kar trikrat servirala za zmago. A dvoboj je po več kot treh urah igre dobila Zidanšek s 7:5 v tretjem nizu.

»To, kar nam je uspelo, je res neverjetno. Včeraj ob tem času smo bili dve točki oddaljeni od poraza, danes pa se veselimo zgodovinskega uspeha. Ponosna sem, da sem del te reprezentance,« je po zmagi povedala Zidanšek.

»Vzdušje v ekipi je bilo ključ do uspeha. Nikoli nismo nehali verjeti v zmago. Tudi v najtežjih trenutkih smo imeli dvignjeno glavo in se spodbujali. Res sem vesela, ker to je zmaga cele ekipe,« je dodala Zidanšek.

Navijali so vsi zelo strastno.

Enakega mnenja je tudi Juvan, ki je imela v petek skoraj že dobljeno partijo proti Bogdan, a je zapravila vodstvo s 4:0 v odločilnem tretjem nizu. »Zmaga z izjemnim preobratom Tamare v soboto je bila zagotovo ključen trenutek. Od tedaj sem bila polna adrenalina, publika se je dvignila na noge in nas ponesla do zmage. Sploh se še ne zavedam, kaj nam je uspelo, oziroma, kako smo lahko naredile tak preobrat,« je razmišljala Juvan.

»Smo prava ekipa in vsi dihamo kot eno. Skupaj smo, ko izgubljamo, in skupaj slavimo zmage. Zame je to največji uspeh kariere. Ogromno mi pomeni zaradi celotne ekipe, pa tudi dejstva, da je to tekmovanje, pri katerem me je vedno spremljal moj pokojni oči,« je dodala 23-letna Ljubljančanka, ki si bo zdaj vzela en mesec odmora in se tenisu znova posvetila pred turnirjem v Roland Garrosu.

Žarel od ponosa

Kapetan Andrej Kraševec je žarel od ponosa. V petih sezonah je Slovenijo od dvoboja za obstanek v 2. evroafriški skupini pripeljal med 12 najboljših reprezentanc na svetu.

»Pred šestimi leti sem vodstvu teniške zveze dejal, da bosta Zidanšek in Juvan dobili točko za svetovno skupino in te dni v Kopru sta prav oni poskrbeli, da smo zdaj del elite svetovnega tenisa. To je res velikanski dosežek,« je dejal Kraševec.

Uvrstitev na zaključni turnir ni zgolj prestižna nagrada, ampak je tudi finančno bogato ovrednotena. Mednarodna teniška zveza (ITF), ki še ni izbrala organizatorja letošnjega zaključnega turnirja (lani je bil to Glasgow, predlani pa Praga), je 2022 zmagovalno reprezentanco, Švico, nagradila z dvema milijonoma dolarjev, poraženko v finalu, Avstralijo, z 1,2 milijona dolarjev, vsak udeleženec finalnega turnirja pa je prejel 400.000 dolarjev.

»Imamo fantastično kemijo v reprezentanci, borbene in nepopustljive igralke, ki s ponosom igrajo za Slovenijo, zato gremo lahko na zaključni turnir z dvignjeno glavo in visokimi cilji,« je dodal kapetan.