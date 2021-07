Tako se je italijanski branilec posmehoval angleški frazi o vrnitvi nogometa domov

Italijanska reprezentanca je evropski prvak. Izbranciso v finalu evropskega prvenstva z boljšo izvedbo enajstmetrovk premagali gostitelja Anglijo (1: 1, 3: 2) in tako prišli do pokala.Med turnirjem so Angleži vseskozi omenjali staro frazo nogometu, ki se je vrnil domov, toda na koncu je pokal postal italijanska last.Ampak kot je med slavljenjem naslova evropskih prvakov v kamero kričal branilec, strelec za neodločen izid v rednem delu in eden od Italijanov, ki so zadeli v enajstmetrovkah: »Prihaja v Rim.«Pokal se je torej po 53 letih čakanja vrnil v Rim.