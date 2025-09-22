Tadeju Pogačarju je kolajna spolzela iz rok

V vožnji na čas je Remco Evenepoel dva razreda pred konkurenco. Belgijec se je tudi v Kigaliju poigral s tekmeci, žal tudi s Tadejem Pogačarjem, in osvojil tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka v kronometru. Pogačar je sanjal o mavrični majici in zlatu, na koncu pa ostal praznih rok, za sekundo in pol je zgrešil najnižjo stopničko in končal kot četrti. Priložnost za revanšo bo imel na cestni dirki čez teden dni.

Tehnično nezahtevni progi kronometra v Kigaliju je sledilo tudi stanovitno vreme in najboljši kolesarji sveta so se v enakovrednih razmerah lahko pomerili za naslov prvaka. Tokrat so odločale le noge in te niso bile na strani slovenskega šampiona. Pogačar je pred prihodom v Ruando potrdil dobro formo v Kanadi, kjer se je poigraval s tekmeci in sotekmovalcem v zasedbi UAE Emirates delil zmage, zato smo pričakovali boj na nož z Evenepoelom na njegovem terenu.

Na koncu mu je dobra sekunda zmanjkala za drugo slovensko kolajno na kronometrih. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Belgijec je najboljši kronometrist minulega desetletja, od časov Fabiana Cancellare in Tonyja Martina nihče ni s takšno lahkoto premagoval štoparice in konkurence, zahtevna trasa v Kigaliju pa naj bi Pogiju prinesla potrebno prednost za izenačen boj z dvakratnim svetovnim prvakom.

Že prvi vmesni čas je pokazal, da to ne bo Pogačarjev dan, za nekaj sekund je bil počasnejši od Isaaca Del Tora, ko je manj kot dve minuti kasneje Evenepoel za 45 sekund prevzel vodstvo, je bilo sanj o mavrici konec. Na kolesu svetovni prvak na cesti ni izgledal slabo, v zadnjem obdobju je veliko več kot sicer treniral s »kozo« za kronometer, v sedlu ga ni premetavalo, tudi na vzponih je navidez učinkovito prenašal moč na pedala.

Remco Evenepoel je tretjič zapored postal svetovni prvak. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

A te žal ni bilo dovolj. Prednost Belgijca, ki blesti z najbolj aerodinamičnim položajem v pelotonu, je vsak kilometer naraščala, pred Pogačarja se je vrinil tudi klubski kolega Jay Vine, ki je sodil v širši krog favoritov. Na zadnjem tlakovanem vzponu je Evenepoel dokončno potopil slovenske upe, ko je prehitel Pogačarja, ki je štartal dve minuti in pol pred njim. Tadej je stiskal zobe in želel ostati v zavetrju Belgijca, najbrž bi za vožnjo za njegovim zadnjim kolesom lahko dobil tudi sodniški pribitek, a to na koncu ni bilo pomembno. Dal je vse od sebe, a je bil Ilan van Wilder za sekundo in pol hitrejši in z drugo slovensko kolajno v vožnji na čas ni bilo nič.

Prihodnje leto po naslov št. 4

»Želel sem si veliko boljše odpeljat dirko, upal sem, da bom imel možnost za dvojni naslov svetovnega prvaka. Nisem našel pravega ritma, mogoče mi je zmanjkal kakšen dan treninga na kozi pred Kanado, ko sem bil bolan, a sem vseeno prišel v Ruando z visoko moralo. Moral bi res imeti izvrsten dan, a nisem našel pravega ritma, videl sem, da sem sekundo za tretjim mestom, če me je Remco ujel, je vse ostalo 'brezveze',« Pogačar ni bil preveč pobit, ko je v ciljni areni v Kigaliju stopil pred kamere nacionalne televizije.

46,49 Km/h je znašala povprečna hitrost Tadeja Pogačarja na 40,6 km dolgi progi

Še bolj je jezik tekel dvojnemu olimpijskemu prvaku Evenepoelu. »Počutil sem se dobro, noge so se dobro vrtele, nisem šel čez svoj limit. Prvi vzpon je bil zahteven, težji kot zadnja dva, imel sem lepo prednost, zato sem držal svoj tempo, zadnji vzpon pa sem šel na polno. Kocke sem na neki točki sovražil, bilo je zelo težko, še Ilan je bil tretji, za nas je bil to fenomenalen dan,« je bil s svojo predstavo zadovoljen trikratni svetovni prvak, ki že gleda v prihodnost: »Naslednje leto bom znova poskusil zmagati, želim postati prvi s štirimi zaporednimi naslovi, to ni uspelo še nikomur.« V prihodnost pa gleda tudi Pogačar, četrto mesto je bilo zanj najboljši rezultat v kronometrih na SP in drugi najboljši rezultat za Slovenijo doslej: »Lahko bi se končalo malo bolje, prepričan sem, da bo naslednjo nedeljo veliko bolje.«