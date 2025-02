Tadej Pogačar zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po ZAE

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) je v 181 kilometrov dolgi tretji etapi dirke po Združenih arabskih emiratih, ki se je končala z vzponom na Džebel Džais, premagal vso konkurenco in vpisal prvo etapno zmago na letošnji dirki. Z njo je prevzel tudi skupno vodstvo.

Svetovni prvak Pogačar, oblečen v mavrično majico, je do zmage prišel z napadom v zadnjih metrih, ko je v sprintu ugnal tekmece z drugouvrščenim Britancem Oscarjem Onleyjem (Picnic PostNL) in Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon AG2R La Mondiale) na čelu.

Slovenski zvezdnik, ki lovi tretjo skupno zmago na dirki po letih 2021 in 2022, je po novem tudi skupno vodilni. Pred doslej vodilnim Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers) ima 18, pred danes osmouvrščenim Špancem Pablom Castrillom (Movistar) pa 23 sekund naskoka.

FOTO: Giuseppe Cacace Afp

»Zelo dobro je zmagati v mavrični majici, del mene si je želel, da bi Tarling obdržal majico vodilnega, ampak sem vseeno vesel, da jo bom jaz jutri nosil,« je po etapi organizatorjem povedal Pogačar.

Čeprav si je nabral nekaj prednosti, pa pravi, da ni še nič odločenega

»Dirka še ni končana, pred nami so še štiri etape. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Nič še ni odločenega. Še vedno je polovica dirke pred nami,« je dodal slovenski as, za katerega je bila to 89. zmaga.

FOTO: Giuseppe Cacace Afp

Kolesarji so sicer na današnji etapi večino vozili po ravnini, le na koncu, v zadnjih 19 km, jih je čakal vzpon na 1934 metrov visoki Džebel Džais s povprečnim naklonom 5,6 odstotka. Ta je tudi odločil zmagovalca, saj je bilo pred tem nekaj ubežnikov bolj ali manj pod nadzorom glavnine, ki ji je ritem narekovala Pogačarjeva ekipa tudi z Domnom Novakom.

Ta je vlekel karavano do 4,3 km pred ciljem, tudi še dva kilometra pred ciljem je bila glavnina strnjena, a je Pogačar vse bolj »silil« v ospredje, potem pa podobno kot leta 2022 dobil etapo na tem vzponu s sprintom, ko je v zadnjih metrih tekmece pustil nemočne.

V četrtek bodo kolesarji v četrti etapi prevozili 181 kilometrov med Fudžejro in Umom al Kuvajnom. Na tej bo po približno 45 kilometrih najvišja točka na 485 metrih nadmorske višine, potem pa se bodo kolesarji bolj ali manj le še spuščali.