Tadej Pogačar ne bo odnehal

Dirka Milano–Sanremo postaja prekletstvo Tadeja Pogačarja (UAE), je trditev, h kateri se nagibajo številni kolesarski komentatorji. Najboljši kolesar na svetu sedanjega rodu in eden od najboljših v zgodovini lahko zmaga na malodane vsaki dirki, vendar mu to na ravninskem prvem spomeniku sezone ni uspelo niti v petem poskusu. Je pa tudi s 3. mestom največji italijanski enodnevni dirki dodal nove razsežnosti.

Pogačar je bil režiser kolesarskega spektakla, ki si zasluži oskarja, so pri Gazzetti dello Sport vzneseno zapisali o ponovnem naskoku 26-letnika s Klanca pri Komendi na zmago na »clasicissimi«. Tokrat je prvič brezkompromisno napadel na Cipressi, pri tem pa upal, da se bo sam odpeljal do 24,7 km oddaljenega cilja. Vendar sta Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck) in Filippo Ganna (Ineos) zmogla dovolj moči, da sta se zalepila za njegovo kolo ob rekordno hitrem vzpenjanju.

Pogi, ki je uprizoril prvi uspešni napad na tej 5,6 km dolgi vzpetini s povprečnim naklonom 4,1 odstotka po letu 1996 (Gabriele Colombo), je prebil magično mejo devetih minut. S povprečno hitrostjo 37,1 km/h je na vrh pribrzel v času 8:57, 39 sekund hitreje od dosedanjega rekorda Francesca Casagrandeja iz leta 2001.

Z njim sta nova rekorderja postala tudi van der Poel in Ganna, ki je nato popustil ob Pogačarjevih napadih na Poggiu, vendar se je po spustu v Sanremo v zadnjem kilometru spet pridružil vodilni dvojici za spektakularen sprint na sloviti Rimski cesti (Via Roma). V troboju sedanjih in nekdanjih svetovnih prvakov na cesti, v vožnji na čas, ciklokrosu, na makadamu in dirkališču je bil najbolj zbran in najmočnejši van der Poel.

»Mathieu je zmagal zasluženo, klobuk dol pred njim. A zaradi tega ne začenjam sovražiti Sanrema. Za zmago se mi mora eno leto vse iziti. Če bomo ugotovili, da moramo kaj izboljšati pri svoji strategiji, bomo to tudi storili,« je Pogačar športno čestital nizozemskemu tekmecu.

Rogličeva generalka za Giro Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) se, potem ko je sezono odprl z 8. mestom na februarski dirki po Algarveju, danes na start vrača na dirki po Kataloniji. Enotedenska preizkušnja, na kateri je bil najboljši leta 2023, lani pa jo je dobil Tadej Pogačar, bo zanj generalka za Giro. Na hriboviti trasi s kar tremi etapnimi ciljnimi vzponi in tradicionalnim zaključkom v Barceloni, bo v ospredju Rogličev dvoboj s Juanom Ayusom (UAE), zmagovalcem dirke Tirreno–Adriatico, ki bo tudi eden od najnevarnejših tekmecev zasavskega orla v majskem boju za rožnato majico.

Kot Hinault

Slovenec (4x Lombardija, 2x Liege–Bastogne–Liege, 1x Flandrija) in Nizozemec (3x Flandrija, po 2x Pariz–Roubaix in Milano–Sanremo) sta s po sedmimi zmagami najuspešnejša aktivna kolesarja na spomenikih. Obema za dopolnitev zbirke petih manjkata tista, ki jima na papirju najmanj ustrezata. Pogačarju ravninska Sanremo in Roubaix, van der Poelu hribovita Lombardija in Liege.

»Z zornega kota priprav na Tour gotovo ne bo najbolje, če bo Pogačar nastopil na Pariz–Roubaix, a pri tem me bolj kot na Eddyja Merckxa spominja na Bernarda Hinaulta. Imata sorodne kolesarske lastnosti, poleg tega pa je sloviti Francoz na Roubaixu dirkal, dokler ga nazadnje ni dobil. Tadej ima podobno miselnost, dokler ne bo prvi v Sanremu in Roubaixu, ga bo to črvičilo,« je za Slovenske novice ocenil nekdanji slovenski profesionalec Jure Pavlič.