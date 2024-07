Tadej Pogačar deklasiral konkurenco! Največja konkurenta sta bila popolnoma nemočna (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 19. etape dirke po Franciji. Na trasi od Embruna do Isole 2000 (144,6 km) je še povišal prednost v skupnem seštevku. Ta zdaj pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) znaša že 5:03 minute.

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je od napada 9,5 km pred koncem večji del zadnjega klanca na Isolo 2000 (16,1 km/7,1 %) lovil ubežnike in takrat zadnjega med njimi Američana Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike) ujel slaba dva kilometra pred ciljem.

Petindvajsetletni Američan je na zadnjem klancu dobil proste roke, pred tem pa je nizozemska ekipa skušala z njim in še enim kolegom v begu taktično pritisniti na Pogačarja in njegovo ekipo. Toda ta je bila na čelu s svojim prvim zvezdnikom premočna tudi v 19. etapi.

Pogačar je v rumeni majici ciljno črto prečkal 21 sekund pred Jorgensonom in 40 pred Britancem Simonom Yatesom (Jayco AlUla), ki je bil prav tako del bega. Vingegaard in Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sta zaostala 1:42 minute in zasedla šesto oz. peto mesto.

V skupnem seštevku to pomeni, da je slovenski as prednost pred Dancem povišal že na 5:03 minute, Belgijec pa na tretjem mestu zaostaja 7:01 minute.

Za Pogačarja je bila to četrta zmaga na letošnjem Touru, skupno pa že 15. na francoskih pentljah, na katerih nastopa od leta 2020. V karieri je slavil že 81 zmag in se tako približuje slovenskemu rekorderju Primožu Rogliču (84).