Švica vlila novo energijo Meti

Če bi večkrat v tej predolimpijski smučarski sezoni videli koga od naših adutov na odru za najboljše tri – kot je bila včeraj na zadnjem veleslalomu zime Meta Hrovat –, bi se zagotovo bolj veselili sporeda alpskega smučanja v prihodnji zimi, tako pa ostaja upanje, da bi prav ta zadnja predstava lahko vlila novo moč Kranjskogorki za priprave in ambiciozno pričakovanje sezone 2021/22. Junaka te zime pa sta lastnika velikega kristalnega globusa: Francoz Alexis Pinturault in Slovakinja Petra Vlhova.



Slovenski tabor maha predolimpijski zimi v slovo z mešanimi občutki. Bilo je nekaj vrhunskih uvrstitev, precej nesreče, vključno s tragično smrtjo očeta, je imel naš vodilni smučar Žan Kranjec, opazni so premiki navzgor Štefana Hadalina in Ane Bucik, z edino alpsko slovensko zmago je zablestel smukač Martin Čater, novo ime na domačem reprezentančnem zemljevidu je nedvomno Andreja Slokar, prav za konec pa je opozorila nase Hrovatova. Gorenjka je na finalu sezone v Švici ponovila svoj najboljši dosežek te sezone, ko je bila na veleslalomski tekmi za Zlato lisico prav tako kot včeraj tretja. Po prvi progi ji je na švicarskem finalu kazalo še bolje: hitrejša od nje je bila le Mikaela Shiffrin, v drugo pa je nato obe prehitela novozelandska smučarka Alice Robinson.

"Po tej tekmi pa že lahko rečem, da mi je tukaj zelo všeč. Že zjutraj sem dobro čutila smuči, ko sem se ogrevala, rezultat je zdaj na dlani. Ta sezona je bila zame zelo težka, ker sem si veliko sprememb naložila sama, potem pa so se stvari spremenile še s pandemijo. Treba se je bilo prilagajati iz dneva v dan in moram priznati, da mi je bilo na trenutke vsega nekoliko preveč," se je ozrla k zadnjim mesecem Hrovatova in nadaljevala: "Pogosto sem se morala pobrati, včasih pa nisem vedela, kako se bom. A sem se in sezono vendarle sklenila na zelo lep način. Če pogledam moje veleslalomske rezultate na tekmah, na katerih sem prismučala v cilj, sem ponosna nanje, ker sem pokazala nekaj dobrih nastopov. Verjamem pa, da lahko merim višje in tudi želim si višje.'' Ajdovka v klubu 10 Tako je 23-letnica vendarle z nasmehom zapustila Lenzerheide, s končno bero je bila manj zadovoljna izkušenejša Ana Bucik. Po dobrem uvodnem smučanju je v zadnjem delu zdrsnila in tekme je bilo za njo predčasno konec. Vsekakor pa je zadovoljna, da se je v tej sezoni pogosteje kot v preteklosti uvrščala med dobitnice točk. V sobotnem slalomu je bila sicer 16., slovenska junakinja dneva pa je bila takrat Ajdovka Andreja Slokar na 8. mestu. Njen prihod k izbrani vrsti je zvišal delnice slovenske vrste za naslednjo sezono.



Najbolj veselo je bilo včeraj v slovaškem taboru, Petra Vlhova je tej deželi, doslej bolj znani po uspehih v hokeju in kajakaštvu na divjih vodah, priborila prvi kristalni globus v alpskem smučanju. Najboljši v moški konkurenci je bil v tej sezoni Pinturault, zmaga v včerajšnjem slalomu je pripadla Avstrijcu Manuelu Fellerju. Hadalin je bil 14., dan prej pa Kranjec 12.

