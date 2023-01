Svež veter Slovenijo vrnil na rokometni zemljevid

Slovenski rokometaši so na 28. svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem nastopili kot povabljenci. Niso se nanj uvrstili. Pred enim letom so bili na evropskem prvenstvu šestnajsti, izpadli so proti Črnogorcem. Spomladi so komaj rešili kožo v Italiji, jeseni so trpeli na Kosovu ... Zdaj so deseta reprezentanca na svetu.

Igralec tekme je bil vratar Urban Lesjak. FOTO: Kacper Pempel,Reuters

Včeraj so za konec svoje poti opravili delo, kot se spodobi, in v Krakovu premagali Črno goro z 31:23 (15:8; Vlah 6, Novak 5, Dolenec 4, Mačkovšek 3, Blagotinšek, Cehte, Kodrin, Gaber in Horžen po 2, Mazej, Ovniček in Bombač po 1; Lesjak 16 obramb).

Razlika je očitna ne samo v rezultatskem smislu. Slovenija ima spet reprezentanco, na katero je lahko ponosna, če že/še ni nad njo navdušena. Reprezentanco, ki je enotna, igriva, borbena, disciplinirana. Ko je Uroš Zorman nasledil Ljubomirja Vranješa, ni sprožil učinka šok terapije, rast je pri njem počasna, a konstantna, zato je mogoče domnevati, da se bo zanesljivo uvrstila na evropsko prvenstvo v Nemčiji in da bo tam še trši oreh za favorite.

Rekel bi, da smo si zaslužili oceno 4. Glede na zadnje rezultate smo naredili velik napredek, smo si pa želeli četrtfinale, za katerega v tem trenutku še nismo dovolj dobri.

Zorman povezal ekipo

Reprezentanti zvesto sledijo Zormanu, ki je ob svojem prvem velikem izzivu povezal slačilnico, v njej ni delitev. Selektor je trn v peti mnogim rojakom zaradi značajskih lastnosti, ki jih Slovencem pogosto primanjkuje in jih zavira na poti do odličnosti: predrznost, samozavest, lucidnost. Značilnosti, ki so mu prinesle štiri naslove v ligi prvakov; značilnosti, ki jih imajo zahovići, dončići, kopitarji, pogačarji, garnbretove ...

Uroš Zorman si je želel zmago s še višjo razliko. FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Njegova naslednja naloga je, da moštvu vlije še malce več ambicioznosti in predvsem kljubovalnosti, tj. inata. Slej ko prej se bodo tudi njegove, včasih nekonvencionalne metode izpele, kot so se Deničeve, Vujovićeve, a ne še tako kmalu.

16 obramb je proti Črni gori zbral Urban Lesjak.

Prostora za razvoj in napredek je dovolj. Med 21 reprezentanti, ki so zapeli slovensko himno v Katovicah in Krakovu, je bilo šest novincev na velikih tekmovanjih, med njimi Aleks Vlah, ki je bil odkritje prvenstva in je slovenskemu napadu dodal novo dimenzijo za naprej. Vlah je bil z 31 goli najboljši slovenski strelec. Zorman in njegovi sodelavci na klopi, Luka Žvižej, Gorazd Škof in Vid Kavtičnik, niso bili samo dobro videti v enotnih srajcah, temveč so usklajeno ohranjali pozitivno ozračje tako v dvorani kot v hotelu.

Spremembe tudi na RZS

Ne samo v reprezentanci in strokovnemu štabu, svež veter je zavil tudi v Rokometni zvezi Slovenije. Novi predsednik Bor Rozman sicer nima karizme in nastopa kot predhodnik Franjo Bobinac, bo pa bolj pogosto prisoten na Leskoškovi 9e, kjer bo vloge operativca počasi prevzel Jure Natek. Daje vtis, da želi spraviti pisarno na višjo raven in da bo RZS znala bolje promovirati in tržiti svojo paradno blagovno znamko.

Aleks Vlah je bil najboljši strelec Slovenije. FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Še enkrat. Slovenija je bila na SP povabljena. V kvalifikacijah je bila boljša Srbija. Slovenija je zdaj pred Srbijo in ji je vzela možnost za olimpijske kvalifikacije. Slovenci so bili boljši tudi od Nizozemcev, ki so bili prav tako povabljeni.

31 golov je na svetovnem prvenstvu dosegel novinec Aleks Vlah.

Na mundialu je Slovenija dosegla štiri zmage in izgubila proti Franciji in Španiji, ki sta velesili in ta čas še premočni. Po 15 napak je bilo preveč za presenečenje. Dobila je vse tekme, ki jih je realno morala, pred 10.000 gledalci v dvorani Spodek v Katovicah je razbila poljske upe. Pred enim letom je izpadla po porazu s Črno goro v Debrecenu. Včeraj jo je premagala. Če morda ne bo dovolj za olimpijske kvalifikacije, pa bo nova priložnost čez leto na euru v Nemčiji. Upanje na Pariz 2024 še zdaleč ni ugasnilo.