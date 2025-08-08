PRIJATELJSKA TEKMA

Svetovni prvaki v Stožicah dosegli stotico, Slovenija z Dončićem poražena

Nemci so bili pred polno dvorano Stožice boljši s 103:89.
Fotografija: Luka Dončić FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Luka Dončić FOTO: Voranc Vogel

STA
08.08.2025 ob 22:35
08.08.2025 ob 22:46
STA
08.08.2025 ob 22:35
08.08.2025 ob 22:46

Poslušajte

Čas branja: 1:42 min.

Slovenska košarkarska reprezentanca je niz prijateljskih tekem pred evropskim prvenstvom začela proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem, ki so bili pred polno dvorano Stožice boljši s 103:89 (29:26, 53:48, 80:62).

Luka Dončić, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Slovenije, in soigralci bodo imeli priložnost za revanšo že čez manj kot 48 ur. V nedeljo ob 17.30 jih v Mannheimu čaka povratna tekma z Nemčijo.

Slovenija bo v nadaljevanju priprav na 42. eurobasket, ki se bo v Katovicah začel 28. avgusta, odigrala še pet prijateljskih tekem. Zgolj z Veliko Britanijo 19. avgusta se bo še predstavila domači publiki.

Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 21. avgusta pa bo gostovala v Srbiji.

Priložnost ponudil dvanajstim igralcem

Selektor Aleksander Sekulić je priložnost ponudil dvanajstim igralcem, tekmo so s tribune spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, poleg Dončića pa so mejo desetih točk presegli Gregor Hrovat s 15 točkami, Klemen Prepelič, ki jih je zbral 14, in Robert Jurković - 12.

Luka Dončić je igral dobrih 24 minut in ob metu iz igre 5:11, trojke 3:6, prosti meti 6:13 zbral še 5 podaj in 3 skoke. Imel je tudi 4 izgubljene žoge in 4 osebne napake. V zadnji četrtini sploh ni stopil na parket.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Slovenija Nemčija košarka Stožice Luka Dončić

Priporočamo

Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje
Eugenija Carl o dogajanju na Obali: »Vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!«
V avtomobilu naj bi se predajala strastem, a to ju je očitno stalo življenje
Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Arso prižgal oranžno opozorilo, v enem delu Slovenije bo najhuje
Eugenija Carl o dogajanju na Obali: »Vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!«
V avtomobilu naj bi se predajala strastem, a to ju je očitno stalo življenje
Janković potrdil: do konca maja 2026 bo zaprta ta ljubljanska ulica

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.