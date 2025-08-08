Svetovni prvaki v Stožicah dosegli stotico, Slovenija z Dončićem poražena

Slovenska košarkarska reprezentanca je niz prijateljskih tekem pred evropskim prvenstvom začela proti aktualnim svetovnim prvakom Nemcem, ki so bili pred polno dvorano Stožice boljši s 103:89 (29:26, 53:48, 80:62).

Luka Dončić, ki je bil z 19 točkami prvi strelec Slovenije, in soigralci bodo imeli priložnost za revanšo že čez manj kot 48 ur. V nedeljo ob 17.30 jih v Mannheimu čaka povratna tekma z Nemčijo.

Slovenija bo v nadaljevanju priprav na 42. eurobasket, ki se bo v Katovicah začel 28. avgusta, odigrala še pet prijateljskih tekem. Zgolj z Veliko Britanijo 19. avgusta se bo še predstavila domači publiki.

Naslednji teden jo v Rigi čakata preizkušnji z Litvo in Latvijo, 21. avgusta pa bo gostovala v Srbiji.

Priložnost ponudil dvanajstim igralcem

Selektor Aleksander Sekulić je priložnost ponudil dvanajstim igralcem, tekmo so s tribune spremljali Edo Murić, Mark Padjen, Leon Stergar in Vit Hrabar, poleg Dončića pa so mejo desetih točk presegli Gregor Hrovat s 15 točkami, Klemen Prepelič, ki jih je zbral 14, in Robert Jurković - 12.

Luka Dončić je igral dobrih 24 minut in ob metu iz igre 5:11, trojke 3:6, prosti meti 6:13 zbral še 5 podaj in 3 skoke. Imel je tudi 4 izgubljene žoge in 4 osebne napake. V zadnji četrtini sploh ni stopil na parket.