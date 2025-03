Svetovni prvak v smučarskih skokih ni vedel za goljufije: Oba sva popolnoma uničena

Svetovni prvak v smučarskih skokih na srednji skakalnici Marius Lindvik trdi, da ni vedel ničesar o goljufivih metodah svoje ekipe na domačem prvenstvu v Trondheimu. Tam so skakalni svet pretresli videoposnetki, ki prikazujejo, kako osebje norveške reprezentance manipulira z dresi svojih skakalcev.

»Oba sva popolnoma uničena. Nihče od naju ne bi skočil z dresom, za katerega bi vedel, da je bil spremenjena. Nikoli,« sta dejala Lindvik in njegov kolega Johann Forfang v skupni izjavi norveške zveze.

Sprva za Prevcem, nato diskvalificiran

Videoposnetki, ki so v soboto, ko je Domen Prevc osvojil naslov na veliki skakalnici, pricurljali v medije, povzročajo veliko razburjenja v smučarskih skokih . Prikazujejo, kako norveška ekipa na nedovoljen način manipulira s tekmovalnimi dresi skakalcev v prisotnosti glavnega trenerja reprezentance Magnusa Breviga.

Lindvik, ki je bil sprva drugi za Prevcem, in Forfang sta bila po tekmi na veliki napravi zato diskvalificirana.

Norveški športni direktor Jan Erik Aalbu je na nedeljski novinarski konferenci priznal, da je zveza zavestno goljufala pri dveh oblekah.

Vendar razsežnosti škandala še vedno niso jasne. »Športniki smo prav tako odgovorni za to, da se nam obleka prilega, vendar ni v navadi, da bi nadzorovali delo članov ekipe,« sta še povedala Lindvik in Forfang.

Norveška zveza: To je lekcija za naprej

Kot so pri norveški zvezi še zapisali v izjavi za javnost, je to lekcija za naprej . »Iz tega se moramo nekaj naučiti. Zdaj želiva popolno transparentnost glede tega, kaj se je zgodilo in kako je do tega prišlo. Veseliva se pogovora z mednarodno zvezo in pomagala bova v njihovi preiskavi.«

Neodvisni urad za etiko in skladnost pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) je v nedeljo začel preiskavo okoliščin diskvalifikacij treh norveških športnikov na SP v Trondheimu. Poleg obeh skakalcev je bil na petkovi ekipni tekmi nordijskih kombinatorcev diskvalificiran še Joergen Grabaak. Tudi on zaradi kršitve pravil o opremi, a v zvezi z njegovimi vezmi.