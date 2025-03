Surovi zrak po okusu Nike in Domna Prevca

Norveška turneja oziroma turneja Surovi zrak je za konec na letalnici v Vikersundu poskrbel za veselje Slovenije v deželi Vikingov. Nika Prevc (213,5 m) je na svoj 20. rojstni dan pred Emo Klinec (204,5 m) dobila sobotno tekmo na velikanki, zaradi težav z vetrom, le z eno serijo.

Zbrala je dvajseto zmago v svetovnem pokalu, osmo v nizu ter trinajsto v sezoni. Svetovna rekorderka s petkovega letenja v Vikersundu (236 m) je že pred tem ubranila naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala smučark skakalk, in bo tudi letos prejela veliki kristalni globus. Zanimivo je, da z 20 zmagami v svetovnem pokalu le še za štiri zaostaja za svojim bratom Petrom, ki je prvi na slovenski večni lestvici. Drugega dne so zaradi močnega vetra v tem delu Skandinavije ženski poleti odpadli, Nika Prevc pa je postala tudi zmagovalka turneje Surovi zrak.

Tudi skakalce je »mučil« veter. Prvega dne sta sicer na vikersundski letalnici Timi Zajc (234 in 208 m) in Anže Lanišek (208 in 225 m) za Nemcem Andreasom Wellingerjem zasedla drugo in tretje mesto, peti je bil s padcem v finalu Domen Prevc (219,5 in 239 m). Na 16. mestu je končal Žak Mogel, na 26. Lovro Kos. V nedeljo je veter polete skoraj »odpihnil« v jezero Tyrifjorden, a so izvedli eno serijo. Domen Prevc (247 m) je zmagal, Lanišek je zasedel peto mesto, Mogel enajsto, Zajc 13. in Kos 14.

Sumljivi tudi Avstrijci

Eni letijo, drugi padajo. Slednji zaradi goljufanja s tekmovalnimi dresi. Škandal pa se širi. Potem, ko je norveško reprezentanco pretresel škandal zaradi prirejenih kombinezonov, so zdaj v središču pozornosti tudi avstrijski smučarski skakalci. Na novo objavljene fotografije namreč sprožajo vprašanja, Avstrijska smučarska zveze pa se je zavila v molk. Na novo objavljene fotografije s svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Trondheimu tokrat ne zadevajo norveških skakalcev, temveč reprezentanco Avstrije.

Poljski novinar Jakub Balcerski, ki je bil prvi, ki je objavil videoposnetek norveške manipulacije, je zdaj objavil nove fotografije, ki so prišle do njega. Slike prikazujejo avstrijske skakalce, vključno z Janom Hörlom in Stefanom Kraftom, odete v rokavice, kombinezone in čevlje. Še posebej izstopa trd material v zgornjem delu dresov, ki vzbuja sum, da bi lahko ponujal nedovoljene prednosti. Z objavo slik pa sam Balcerski priznava, da po njegovem mnenju še vedno ni dokazov za namerno goljufijo. »To ni dokaz prevare Avstrijcev, temveč material, ki lahko vzbuja sum glede velikosti rokavic, trdega materiala na vrhu obleke in spremenjenih čevljev,« je zapisal.

Mednarodna smučarska zveza FIS se za zdaj še ni uradno odzvala na obtožbe proti Avstrijcem, toda generalni sekretar Michel Vion je na novinarski konferenci jasno povedal: »Pravila so jasna. Ne sprejemamo nikogar, ki krši pravila.« Še posebej intrigantsko je to, da je lokacija, kjer so bile posnete fotografije, strogo varovana. V ogrevalni prostor ima dostop le kopica ljudi, fotografiranje in objavljanje slik s tega prostora pa FIS izrecno prepoveduje.