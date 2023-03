Strelska mašina na lazanjo

Star je 22 let, živi in potuje z očetom, nakupuje v nizkocenovnem supermarketu in najraje ima lazanjo. Čisto običajen mladenič? Nikakor ne. On je Erling Braut Haaland, strelski stroj, kakršnega svet nogometa še ni videl. Rojeni plenilec v kazenskih prostorih. Morda je pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov popil vso zalogo red bulla, ki so jo na Etihad prinesli gostje iz Leipziga. Zabil jim je pet golov, lahko bi jih še več.

Haaland je golgeter nove generacije, posodobljena in nadgrajena verzija osrednjega napadalca, na hrbtu bi namesto številke 9 lahko imel 9.2. Ob njegovem prestopu iz Dortmunda so se nekateri spraševali, ali je primeren za šahovskega taktika Pepa Guardiolo. Izkazalo se je, da je bil njegov zadnji kamenček v mozaiku in da tisočerim podajam daje smisel. V prvi sezoni v modrem dresu je na 36 tekmah dosegel 39 golov.

Zdi se prav neverjetno, da so sinjemodri zanj lani odšteli zgolj 60 milijonov evrov. V zadnjem poletnem prestopnem roku je bil to šele deveti najdražji prestop. Zdaj je njegova tržna vrednost na Transfermarktu 170 milijonov evrov. Njegovih pet golov za zmago s 7:0 proti Leipzigu, ki se ni naključno znašel med 16 najboljšimi in je resna ekipa na tretjem mestu v bundesligi, je osrečilo tudi igralce Uefine fantazijske lige. Tistim, ki so ga postavili za kapetana, je prislužil rekordnih 50 točk. Manchester City je tudi na stavnicah največji favorit za končno zmago (kvota 2,75) in nihče si ga ne bo želel za tekmeca, ko bo jutri opoldne žreb četrtfinalnih parov v Nyonu. Morda bo prav Haaland premagal urok, ki je Guardioli in šejku Mansourju preprečeval osvojitev svetega grala.

Če bi igral 90 minut ...

Norvežan, ki se je rodil v Leedsu, kjer je igral njegov oče Alfie, bi kaj lahko dosegel strelski rekord, toda Guardiola ga je zamenjal že v 63. minuti. Nihče v ligi prvakov še ni dosegel šest golov na eni tekmi. »Če bi postavil rekord že pri 22, bi bilo njegovo življenje dolgočasno. Naj še ima kakšen izziv za prihodnost,« se je pošalil Katalonec.

Haaland je izenačil dosežek Luiza Adriana (Šahtar) iz leta 2014 in Lionela Messija, ki je leta 2012 za Barcelono, ko jo je vodil Guardiola, dosegel pet golov Bayerju iz Leverkusna. A nikomur ni to uspelo v 60 minutah. »Trenerju sem ob menjavi rekel, da bi rad dosegel dvojni hat-trick, ampak kaj naj,« pa se je smejalo Haalandu, prvemu igralcu, ki je zbral 30 golov v ligi prvakov na 25 tekmah. Je tudi najmlajši, ki je dosegel ta mejnik.

Redke so ekipe, ki jim Haaland na dveh zaporednih tekmah ni dal gola. Ena od njih je Slovenija. Že res, da Norveška ni Manchester City, a morda bi se lahko trenerji že malce pozanimali pri Matjažu Keku ...