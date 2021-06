Pretres na EP: nogometaš se je zgrudil, oživljali so ga (VIDEO)

Tekma se kljub nesrečnemu dogodku nadaljuje

Navijači niso vedeli, kaj se dogaja. FOTO: Hannah Mckay Pool Via Reuters

Danski nogometaš(29), ki se je v Københavnu zgrudil v 43. minuti tekme evropskega prvenstva med Dansko in Finsko in ki so ga na zelenici več minut oživljali, je po prvih informacijah v stabilnem stanju. Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da so ga odpeljali v bolnišnico in ga stabilizirali.Eriksen je v zadnjem desetletju najbolj znani danski nogometaš. Širšo nogometno javnost je nase opozoril z igrami pri nizozemskem Ajaxu, od koder je leta 2013 prestopil k Tottenhamu, leta 2020 pa nato k Interju. Za Dansko je doslej zbral več kot 100 nastopov in je tudi na to evropsko prvenstvo prišel kot eden vodilnih v danski vrsti. Ta je proti Finski igrala dobro, prevladovala v prvem polčasu, v 43. minuti pa se je Eriksen nenadoma zgrudil, nakar so ga hitro obkrožili soigralci. Posredovala je zdravstvena služba in ga pred šokiranimi, nekaterimi tudi objokanimi, igralci obeh ekip ter navijači na stadionu Parken začela oživljati.Po dobrih 10 minutah so Eriksena odpeljali z igrišča, sodeč po nekaterih posnetkih in fotografijah, je bil takrat že pri zavesti. Nekaj minut pozneje so tudi pri Uefi in Danski nogometni zvezi potrdili, da so ga stabilizirali in odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave.Pri Uefi so na twitterju sporočili, da poteka krizni sestanek z obema ekipama in uradnimi osebami, nato pa, da se bo na prošnjo nogometašev obeh reprezentanc tekma nadaljevala ob 20.30. »Takšna odločitev je bila sprejeta, ko so igralci dobili zagotovila, da je Christian v redu,« so zapisali pri danski zvezi. Kot so potrdili tudi pri Uefi, bodo odigrali preostale štiri minute prvega polčasa, čemur bo sledil petminutni odmor in nato še drugi polčas. Dodali so, da so za nadaljevanje tekme prosili igralci obeh ekip.