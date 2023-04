Strašanski spodrsljaj Carlsena

Le dober teden po zmagi na ameriškem pokalu je Hikaru Nakamura osvojil še drugi letošnji turnir elitne spletne serije v šahu. S tem je le še potrdil, da je eden največjih mojstrov hitrih disciplin in igranja preko svetovnega spleta. Z zmago si je zagotovil tudi mesto na decembrskem zaključnem turnirju. Prvi mini dvoboj finala proti rojaku Fabianu Caruani je sicer izgubil z 0,5:2,5, potem ko je v približno enaki končnici tretje partije z nepričakovanim spregledom nasprotniku dovolil, da ga je matiral.

Ker je turnir znova potekal po sistemu dvojne eliminacije, si je Nakamura priigral pravico do povratnega obračuna. Pred tem je moral sicer preskočiti še Magnusa Carlsena, ki se je po porazu v prvem dvoboju z Vladislavom Artemijevom uspešno prebijal skozi del žreba, v katerem so poraženci iskali drugo priložnost. Obračuni Carlsena in Nakamure v hitrih disciplinah so v zadnjem času postali stalnica in so tudi v predhodnih sezonah te spletne serije poskrbeli za več nepozabnih dvobojev. Tokrat ni bilo nič drugače, finalist pa je bil odločen po t. i. zlati partiji. Carlsen je imel bele figure in je začel z več kot petminutno časovno prednostjo, a je nujno potreboval zmago. Večino partije je držal lepo prednost, a mu ob iztekajočem se času ni uspelo zadati odločilnega udarca. Na koncu si je privoščil strašanski spodrsljaj, ko je s 25 sekundami na uri proti trinajstim Nakamure izpustil svojo damo na napačnem polju in mu jo je tekmec preprosto vzel v eni potezi.

Diagram (11.4.)

Črni na potezi So – Nakamura, Chessable Masters (internet) 2023. Kako je črni najhitreje in najučinkoviteje poskrbel za promocijo svojega kmeta? REŠITEV: 1…Se2! 2.Sxe2 a2 3.Sg3 g6 4.De3 a1D 5.Sxh5 gxh5 z zmago črnega.

Zaokrožil uspešno vrnitev

Povratni dvoboj s Caruano je nato Nakamura dobil zanesljivo s 3:1 in izsilil še tretjega, ki je odločal o končnem zmagovalcu. V njem je bil po uspehu s črnimi figurami Hikaru že na pragu uspeha, ko je Caruana izenačil prav tako s črnimi figurami in izsilil še eno odločitev v zlati partiji. Nakamura je spet uspel z licitacijo črnih figur, saj je bil pripravljen sprejeti večji časovni zaostanek od tekmeca, a je tokrat tudi zelo suvereno odbil njegove napade. Z novo prestižno lovoriko je zaokrožil uspešno vrnitev.

Carlsen je zadnji uradni nastop kot svetovni prvak kljub sila neprepričljivim igram končal na tretjem mestu in si zagotovil vsaj neposreden nastop na naslednjem turnirju serije. Prvim trem se bo konec maja pridružil še tokratni zmagovalec druge kakovostne skupine, Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov, medtem ko bodo preostala štiri mesta razdelili v kvalifikacijah. Pozornost šahovske javnosti bo zdaj v celoti usmerjena v dvoboj za naslov svetovnega prvaka v Astani, kjer od nedelje merita moči Jan Nepomnjašči in Ding Liren.