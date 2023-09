Stožice pokale po šivih ob zvezdniški udeležbi, kakršno pri nas redko vidimo

Slovenci želimo čim prej obnoviti državo, to je ena redkih stvari, pri kateri se ne polariziramo. Več kot jasno pa je tudi, da bo obnova zahtevala veliko časa, dobre volje, še posebno pa finančnih sredstev. Spomnimo, da je Medijska hiša Delo že kmalu po naravni katastrofi zagnala projekt Obnavljamo Slovenijo, ter da je ambasador te akcije postal predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. A že kmalu zatem je prav na njegovo pobudo vzplamtela zamisel o dobrodelni tekmi, na kateri se bi pomerili nekdanji asi, ki so bili praktično do včeraj tudi največji zvezdniki svetovnega nogometa.

In res: več kot 30 nogometnih zvezdnikov, ki so si nadeli ponovno svoja športna oblačila in pritekli na stožensko zelenico, so se dobrohotno odzvali povabilu predsednika Uefe in našega rojaka Aleksandra Čeferina ter se udeležili dogodka, ki so ga poimenovali Zvezde nogometa za žrtve poplav. Šlo je za dobrodelni spektakel, zaradi katerega so Stožice pokale po šivih, zaradi katerega še nikoli poprej ni bilo tako zasedeno. Doslej je bila rekordna znamka stoženskega stadiona postavljena konec julija 2014, ko je prijateljsko tekmo Olimpija – Chelsea spremljalo 15.972 gledalcev.

Slovenci obožujemo nogomet, predvsem pa, da nam solidarnosti res ne manjka: bistvo včerajšnjega večera se je vendarle skrivalo predvsem v solidarnosti do vseh žrtev, ki so jih prizadele nedavne poplave. To je bila tudi osnovna nit tekme med Rdečimi in Modrimi. Prve je vodil Fabio Capello, druge Matjaž Kek.

Vrhunski odziv

Sicer pa so že včeraj dopoldne nekdanji asi pričeli kapljati v Ljubljano. Njihova tokratna baza je bil kar osrednji ljubljanski hotel InerContinental, tam jih je sprejel tudi Aleksander Čeferin. Že kmalu sta se ob Čeferinu pred novinarje postavila tudi kapetana obeh moštev, sicer pa nogometni legendi Luis Figo in Paolo Maldini. Prikimavala sta svojemu bosu, kot pravita Čeferinu, ki je v začetku avgusta spremljal, kako je povodenj uničevala njegovo domovino. »Ko sem videl, kaj se je zgodilo, sem prišel na idejo, da priredimo dobrodelno tekmo in pomagamo Sloveniji. Res sem vesel, da so se nekdanji vrhunski igralci tako odzvali, da so donatorji toliko prispevali!«

Vskočil je še Figo: »Vedno mi je v veselje, da sem s predsednikom, kot tudi da lahko s svojo prisotnostjo pomagamo ljudem v stiski.« Čeferin je še dodal, da ni nikoli podvomil, da se ne bi odzvali na povabilo: »Vedel sem, ker so prijatelji in ker razumejo, kaj pomeni dobrodelnost. Če kaj, pa nisem pričakoval, da bo dogodek dobil takšno razsežnost.« Figo je priznal, da čuti kar precejšen pritisk, tudi zato, ker že dolgo ni igral. »Nazadnje sem igral pred sedmimi leti,« pa se je tudi Maldiniju, ki je po očetu Slovenec (Cesare Maldini je bil namreč rojen v Trstu staršem slovenskega rodu) vidno zatreslo Adamovo jabolko.