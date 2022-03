Stopničke so bile le predaleč

Čeprav je športna Slovenija v dolgi zgodovini pokala Vitranc, vedno znova pravega smučarskega praznika na zgornjem Gorenjskem, doživela že bolj slavnostne trenutke od teh v letošnjem drugem marčnem koncu tedna, bo prav ta prireditev, v Kranjski Gori že 61. po vrsti, ostala v prav posebnem spominu. Po dveh letih pandemije je eden naših najbolj prepoznavnih smučarskih krajev spet oživel, ob ciljni prostor so se zato vrnili tudi gledalci, ki so uživali v sončnem koncu tedna in pozdravili tudi novega lastnika kristalnega globusa, 24-letnega Švicarja Marca Odermatta. Seveda pa je največji del občinstva – skupno v dveh dneh se je zbralo okrog 7000 gledalcev; na voljo je bilo po 4000 vstopnic za tekmo – stiskal pesti za edinega domačega akterja Žana Kranjca. Ta ni ponovil sanjske predstave iz Kitajske, kjer je pred enim mesecem osvojil 2. mesto za odličnim Odermattom, tako v sobotnem veleslalomu kot nato tudi v včerajšnjem je bil 10. In tako je v slogu še nekaterih veleslalomistov v olimpijski sezoni doživljal tekmovalne vzpone in padce, pred njim sta le še sklepni preizkušnji v sezoni, najprej ekipna tekma, nato na finalu v Franciji (Meribel in Courchevel) še v soboto veleslalom. »Dejansko sta le Odermatt in Henrik Kristoffersen zares ujela ritem stalnega doseganja visokih veleslalomskih uvrstitev,« je ob koncu Vitranca 2022 poudaril naš vodilni alpski smučar, pri svoji letošnji kranjskogorski beri, torej dveh 10. mestih, pa podčrtal: »Glede pristopa si nimam česa očitati, ni mi prav veliko ostalo, da bi lahko še kaj v svojem nastopu dodal. Preprosto ni bilo tiste najvišje želene hitrosti. Dobro, storil sem manjšo napako na ravnini, zato izgubil nekaj časa, lahko bi bil mesto ali dve višje, stopničke pa so bile tu le predaleč.«

Ponedeljek brez energije

In tako sta bila med tekmovalci ob koncu lepe podkorenske predstave najbolj nasmejana Norvežan Henrik Kristoffersen in Švicar Marco Odermatt. Slednji si je v soboto zagotovil veleslalomski kristalni globus, včeraj je uradno postal tudi zmagovalec skupne razvrstitve v svetovnem pokalu. Omenjeni viking pa se na edini slovenski postaji moške karavane alpskega smučanja za točke svetovnega pokala očitno sijajno počuti: tu se je namreč že pogosto uvrščal na stopničke, na tisti zadnji tekmi z občinstvom, marca 2019, je bil v veleslalomu – tako kot zdaj v soboto in nedeljo – nepremagljiv. In koliko je energije še za prihajajoči finale sezone v Franciji? »V ponedeljek je ne bo, do konca tedna pa jo bom že nabral,« se je nasmehnil zmagovalec, podobno sta razmišljala tudi Žan Kranjec in Klemen Bergant. Trener našega najboljšega alpskega smučarja je namreč prepričan, da po tej vrnitvi k tekmovalnemu ritmu in solidnih predstavah na domači tekmi (»Le drugi sobotni Žanov nastop ni bil dober.«) se zdaj na zadnjem veleslalomu sezone, v soboto v Meribelu, lahko bolj vidno približa vrhu kot na 61. pokalu Vitranc.