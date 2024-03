Štirinajstletnica na vrhu. Alice Lee uspela premagati izkušeno Irino Krush

V Saint Louisu je potekala tretja izvedba Ameriškega pokala, prestižnega obračuna osmih najboljših igralk in igralcev te države. Manjkal je sicer branilec naslova iz lanskega leta in njihov drugi igralec z ratinške lestvice Hikaru Nakamura, ki je v pripravah na bližajoči se kandidatski turnir na splošno nastopal zelo malo.

Zato pa je bil tik pred turnirjem leta, ki se začne že čez teden dni, še vedno v akciji Fabiano Caruana, trenutno drugi na svetovni ratinški lestvici in edini poleg Magnusa Carlsna z ratinško znamko prek 2800 točk.

Tokratni turnir pa je potekal po v zadnjem času na ameriških tleh vedno bolj uveljavljenem sistemu dvojne eliminacije. Igralci in igralke so se spopadali v minidvobojih, v katerih so dve partiji odigrali v standardnem, dve v pospešenem tempu, v primeru neodločenega rezultata pa še podaljšek v hitropoteznem tempu. Po privlačnih in pogosto nepredvidljivih obračunih smo na samem vrhu dobili dve novi imeni, ki sta prišli do svojih premiernih zmag na tem tekmovanju.

Brez poraza

V moški konkurenci je bil to izkušeni Armenec Levon Aronjan, ki od konca leta 2021 nastopa pod ameriško zastavo. Prikazal je zelo stabilne in uravnotežene predstave v vseh treh časovnih kontrolah in v devetnajstih odigranih partijah ni doživel niti enega samega poraza. V izenačenih dvobojih četrtfinala proti Samu Sevianu in polfinala proti Caruani si je napredovanje sicer zagotovil šele v hitropoteznem delu, v prvem finalnem obračunu proti Rayu Robsonu pa je bil zelo prepričljiv in je zmagal z rezultatom 2,5 proti 0,5. Med poraženci si je drugo priložnost priigral Wesley So, ki pa mu prav tako ni uspelo zlomiti Aronjana in je lahko po porazu z 2,5 proti 1,5 zgolj prvi čestital novemu zmagovalcu.

ČRNA NA POTEZI Krush – Lee, Saint Louis 2024. Kako je črna prišla do odločilne materialne prednosti? REŠITEV: 1…Tb2 2.Dc3 (Na 2.Dd1 sledi 2…Ld3! z neubranljivo pretnjo 3…Db4+) 2…Tb3! 3.Dd2 Td3 in bela ne more več rešiti svoje dame. V primeru najbolj očitnega umika 4.Dc2 namreč sledi 4…Txe3+ 5.fxe3 Lxc2 itd.

Svoj trenutek po dveh finalnih porazih leta 2022 in 2023 pa je v ženski konkurenci dočakala izjemna 14-letnica Alice Lee. Že tretjič zapored se je v finalu srečala z izkušeno Irino Krush, ki je tudi sicer rekorderka po številu naslovov ameriške prvakinje. V obeh predhodnih finalih je Krusheva uspela premagati mlado tekmico in tudi tokrat je kazalo na enak razplet, potem ko je bila v njunem prvem minidvoboju prepričljivo boljša z 2,5 proti 0,5.

Najstnica pa si je zagotovila popravni izpit in je tekmici vrnila z enako mero, zato je o končni zmagovalki odločal tretji minidvoboj. V njem je mladenka po zaostanku najprej uspela izenačiti na 2:2, nato pa je prevladala v pravi drami hitropoteznih podaljškov.