Štiri železa v ognju, kolajne ni bilo

Po koncu 48. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju smo se z nekdanjimi člani naše reprezentance ozrli k tekmovanju in večinoma slabim dosežkom slovenske izbrane vrste.

Navdušeni so bili nad podobo, ki jo je Saalbach-Hinterglemm poslal v svet, obenem pa se dotaknili tudi vidne krize pri naši reprezentanci, pri kateri je tokrat izstopala le Andreja Slokar.

Andreja Slokar je bila naša najboljša na SP. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Grega Benedik, nekdanji reprezentant

Grega Benedik FOTO: Roman Šipić

»Krasno svetovno prvenstvo je za nami. Dva dni sem bil na prizorišču, si ogledal v živo veleslalom in zares užival. Težko bi si predstavljal lepše reklame za smučarski šport, kot jo je ponudil Saalbach-Hinterglemm s sončnim vremenom in polnimi tribunami. Glede naših dosežkov pa je jasno, da smo zaostali za najboljšimi. Sam verjamem, da je Žan Kranjec v tistem veleslalomu, ki sem si ga ogledal, poskusil na vso moč, višje od 11. mesta pač ni šlo. Seveda smo več pričakovali od našega moštva v hitrih disciplinah, je pa to v tej zimi storilo viden korak naprej. Glede naše ženske vrste so bila tudi moja pričakovanja večja, moram pa poudariti, da je Andreja Slokar dosegla odličen rezultat. Moteč pa je bil pogled na ekipno tekmo, kjer so druge reprezentance sestavile kar močne zasedbe, pri nas pa ni bilo tako.«

Alenka Dovžan, nekdanja reprezentantka

Alenka Dovžan FOTO: Roman Šipić

»Meni je bilo prvenstvo zelo zanimivo, ne nazadnje temu botruje tudi konkurenca, ki je v smučarskem športu iz leta v leto širša. Danes le še redki tekmujejo v treh disciplinah, Marco Odermatt je seveda pri tem prav poseben. Švica je zdaj dejansko vodilna velesila, Avstrija ji sledi. Nad učinkom slovenske reprezentance niti ne morem biti tako razočarana, saj nismo več konkurenčni vodilnim. Drži, več bi lahko dosegla Žan Kranjec in Miha Hrobat, Andreja Slokar se je predstavila v dobri luči. Sicer med otroci pri nas ni več pripadnosti smučanju, vzornike imajo v drugih športnih panogah. Ko sem jaz odraščala, sem občudovala Matejo Svet in Bojana Križaja, od decembra do marca smo imeli v Zgornjesavski dolini en meter snega, smučanje je bilo precej bolj dostopno, kot je danes.«

Urška Hrovat, nekdanja reprezentantka

Urška Hrovat FOTO: Dejan Javornik

»Tekme so bile zelo lepe, večinoma v soncu in z res številnimi gledalci. Po tej plati se bomo vsekakor radi spominjali tega prvenstva. Švicarska reprezentanca je zdaj prepričljivo najmočnejša, en tekmovalec potegne voz in potem se pokaže tudi moč ekipe. Dosežkov naše reprezentance ne moremo opevati, imamo malo tekmovalcev, tudi smučanje med mladimi pri nas še zdaleč ni več tako priljubljeno kot nekoč. Doma imam petnajstletnika, ko so imeli nazadnje zimski športni dan, se jih je 15 iz treh razredov skupaj odločilo za smučanje. Včasih pa smo vsi drveli na sneg. In če se vrnem k SP: imeli smo štiri železa v ognju za kolajno, pa smo žal ostali brez nje. Potihem sem upala na podvig Mihe Hrobata v smuku, a se mu je pripetila tista napaka pri skoku. Glede Žana Kranjca sem bila v napovedih zadržana, ker vem, da mu bolj ustrezajo ledene proge, ta je bila mehkejša. Andreja Slokar je smučala dobro, predstavljam si, da si zelo želi kolajno in upam, da jo bo naslednjič osvojila.«

Jure Košir, nekdanji reprezentant

Jure Košir FOTO: Jure Eržen

»Svetovno prvenstvo me je kot dogodek navdušilo. Avstrijci so ga organizirali brezhibno, številno občinstvo je prispelo izjemen delež, proge so bile vrhunsko pripravljene. Ko se spomnim leta 1991 in svojega prvega prvenstva, prav tukaj v Saalbach-Hinterglemmu, sta bila raven in odmevnost povsem drugačna kot danes. Slovenska reprezentanca je dosegla manj od pričakovanj: prav gotovo bi Miha Hrobat lahko dosegel več od dveh 'ničel', za Žana Kranjca je bila usodna napaka v zgornjem delu prve proge, zaostanka potem ni bilo več mogoče izničiti. Pohvalil bi Andrejo Slokar, odlično je smučala, najbolje v sezoni. Moški slalom? Žal razen Mihe Oserbana nismo imeli nikogar. Zelo obetaven smučar je, z njim bo treba temeljito delati.«

Tone Vogrinec, nekdanji direktor reprezentanc in začetnik zgodbe o uspehu slovenskega alpskega smučanja

Tone Vogrinec FOTO: Črt Piksi

»Vsekakor je bilo to eno od najlepših smučarskih svetovnih prvenstev doslej, in sicer tudi po zaslugi neverjetno dobro pripravljenih prog. Bil sem že na enajstih zimskih olimpijskih igrah, pa tako imenitnih prog nisem videl še nikjer. Če pa se ozrem k dosežkom slovenske reprezentance, je jasno, da ne moremo biti zadovoljni. Da v moškem slalomu nimamo že dolgo in tako tudi na tem svetovnem prvenstvu niti enega finalista, je res slabo. Zares lepo oceno si zasluži Andreja Slokar. Videl sem jo, da je tudi jokala in dejansko je pozitivno, da si kot športnica želi doseči največ, toda ko se bo v miru ozrla k prvenstvu, bo spoznala, da je dosegla vrhunsko uvrstitev. Sicer je slovensko smučanje zabredlo v krizo. Storilo je korak, dva ali tri nazaj in tudi v naslednjem letu ali dveh preprosto ne more biti zasuka. Če danes odgovorni začnejo postavljati novi sistem, bo trajalo osem let, preden bomo dobili konkurenčen rod.«