Štiri razigrane tekmice, obeta se spopad za ZDA

Nogometno Slovenijo čaka septembra velikanski izziv v kvalifikacijah za razširjeno svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Prve junijske tekme kandidatov za vrh v kvalifikacijski skupini B so potrdile, da v resnici vse štiri reprezentance lahko upravičeno merijo na prvo mesto, ki prinaša pot v Ameriko, ali drugo, ki ponuja dodatno pot onstran Atlantika. Zmagali so namreč tako Slovenija kot Švedska, Švica in Kosovo.

V skupini štirih reprezentanc, ki bodo septembra krenile v boj za SP 2026, bo gotovo izenačeno in napeto, le prvi si bo namreč zagotovil neposredno uvrstitev na mundial, drugega bodo čakale vselej nepredvidljive dodatne kvalifikacije, s katerimi ima Slovenija resda bogate izkušnje.

7 PORAZOV je zbrala reprezentanca BiH v lanskem letu in nobene zmage.

Kosovo zmlelo Armence

Kosovo je doma zmlelo Armence s 5:2 (Dellova, Vojvoda, Emerllahu, Rrahmani 2), četudi so gostje s Kavkaza ob polčasu vodili z 2:1. Ko je v igro vstopil Amir Rrahmani (pri rezultatu 2:2 v 69. minuti), je prišlo do popolnega zasuka, dva gola je zabil tudi branilec Napolija. Kosovski selektor Franko Foda je odpočil nekaj nosilcev igre, kljub temu pa so gostitelji pošteno nadigrali Armence. Pozor, v strelih je bilo 38:4 (16:2 na vrata) v kotih 10:2.

Selektor Matjaž Kek je letos še neporažen. FOTO: Jože Suhadolnik

Kosovo čaka danes še tekma s Komori prav tako na stadionu Fadila Vokrija. Tudi Švica je dobila tekmo z renomiranim tekmecem, izbranci selektorja Murata Yakina so v Salt Lake Cityju premagali Mehiko s 4:2, pri čemer je Švica igrala skoraj z najmočnejšo zasedbo (2:4; Embolo, Amdouni, Ndoye, Rieder). Posest žoge v odstotkih 50:50, koti 3:6. Švicarji bodo v noči na sredo igrali še z ZDA v Nashvillu.

Švedska je bila uspešna na močnem gostovanju v Budimpešti, Madžarska je padla z izidom 0:2 (Nygren, Ayari). Švedski selektor Jon Dahl Tomasson ni računal na nekatere udarne adute, v Budimpešti sta manjkala tudi odlična napadalca Alexander Isak in Victor Gyökeres. Koti 5:8, posest žoge v odstotkih 50:50. Skandinavci bodo v torek v Solni igrali še z Alžirijo.

Slovenci se pripravljajo na spopad z BiH. FOTO: Jože Suhadolnik

Že danes je torej jasno, da tekmeci Slovenije ne popuščajo in prav vsi bodisi ohranjajo svojo formo bodisi jo celo dvigujejo. Na srečo velja podobno tudi za Slovence. Selektor Matjaž Kek je na petkovi tekmi v Luksemburgu igral z močno premešano enajsterico, v kateri so manjkali vsi štirje napadalci z lanskega eura (Benjamin Šeško, Andraž Šporar, Žan Vipotnik, Žan Celar), poleg njih tudi vratar Jan Oblak, Adam Gnezda Čerin in še nekateri. To je bil za slovensko reprezentanco hud primanjkljaj, ki pa ga je uspešno nadomestila.

Prvenec Tamarja Svetlina

Zmaga v Luksemburgu (1:0; Tamar Svetlin) je razkrila marsikaj, med drugim tudi ugodne posledice dejstva, da sta Olimpija in predvsem Celje odigrala zahtevno evropsko sezono, v kateri so se »navlekli« evropske ravni igre tudi nekateri slovenski reprezentanti. Enaka kot marca je ostala le branilska linija Janža-Drkušić-Bijol-Karničnik.

Jaka Bijol je del obrambne linije, ki se ni spremenila v primerjavi z marcem. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovenija v treh letošnjih tekmah – dve s Slovaško in zadnja v Luksemburgu – še ni izgubila in ni prejela gola, toda to velja tudi za jutrišnjo tekmico Slovenije v Celju, reprezentanco Bosne in Hercegovine. Bosanci so pred dnevi resda s težavo premagali San Marino (1:0; Džeko) in tudi zavoljo tega slišali kar nekaj močnih.

Kljub temu velja opozoriti, da jih lahko opogumlja brezhibna bilanca s Slovenijo (4-0-0, razlika v golih 10:4), prav tako so po treh tekmah kvalifikacij za SP 2026 pri vseh devetih točkah, premagali so Romunijo, Ciper in San Marino, v tej skupini igra tudi Avstrija.

Na Štajersko resda ne bodo pripotovali Edin Džeko, Ermedin Demirović, Ermin Bičakčić in Ivan Šunjić, manjkala bosta tudi uradno poškodovana nogometaša Rijeke Martin Zlomislić in Stjepan Radeljić.