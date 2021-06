Starejši in bolj zreli za preboj v elitni kvartet

Zaključni turnir najboljše četverice lige narodov je za slovenske odbojkarje že povsem blizu. Izbranci selektorja Alberta Giulianija so pred zadnjim trojčkom tekem na tretjem mestu s 26 točkami, imajo devet zmag in tri poraze. Vodi Brazilija z 32 točkami (11-1) pred Poljsko (30 točk, 10-2), enako točk kot Slovenci imajo še četrta Rusija in peta Francija, obe z razmerjem zmag in porazov 8-4. Zadeva je povsem preprosta, slovenska izbrana vrsta mora danes ob 18. uri proti ZDA, jutri ob 16. z Japonsko in v sredo proti Bolgariji, začetek ob 18. uri, opraviti kar najbolje in bo v Riminiju v soboto z...