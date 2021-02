Štajerski derbi tujih trenerjev

Prva liga Telekom Slovenije

Olimpija 21 12 5 4 29:15 41

Maribor 21 11 7 42:27 34 40

Mura 21 9 7 5 24:15 34

Koper 21 8 6 7 30:27 30

Domžale 21 7 8 6 31:27 29

Bravo 21 6 9 6 20:22 27

CB24 Tabor 21 7 5 9 24:27 26

Celje 21 6 5 10 20:24 23

Aluminij 21 4 7 10 17:33 19

Gorica 21 3 5 13 14:34 14

Olimpija bo v zadnji nedeljski tekmi 22. kroga 1. SNL prvič v sezoni branila vodilni položaj na lestvici in na prizorišču svojih številnih spodrsljajev v Kidričevem. Že danes bo pri Bravu gostoval Koper, vrhunec današnjih tekem in kroga pa bo v Ljudskem vrtu, kamor prihaja ranjeni prvak Celje. Zvečer bo Mura proti Gorici lovila prvo zmago v drugem delu, jutri pa bo še dvoboj Domžal in Tabora.Najdaljši staž med trenerji v 1. SNL pripada domačemu. Bravo ima tudi devet tekem dolg niz brez poraza. A pozornost bo usmerjena v mojstra taktike. Mnogi Italijanu očitajo, da je preveč obrambno usmerjen, a trener z vsemi slovenskimi lovorikami je predvsem pragmatičen in natančen v vsem.Mariborčani so še v obdobju priprav, kar je posledica okužb z virusom sars-cov-2, Celjani pa se še spoznavajo s trenerjem. Slabše gre Čehu, Argentinecpa se mora bojevati tudi z nejevernimi tomaži, ki so v večini podporniki. Kar on reče, je sveto. Kar pomeni, da Camoranesi ni trener za Maribor. Odgovor na vprašanje, kdo je pravi in kdo ni, bo dalo igrišče. Na njem Mariborčanom manjka zbranosti, razpoloženi napadalec in še kakšen bolj ustvarjalen nogometaš. Celjani letos še niso dosegli gola, a Maribor je zadnjo tekmo brez prejetega zadetka izpeljal v 14. krogu proti Taboru (1:0).Soboški trenerje svojo nalogo opravil, kot se jo je naučil pri Mariboru. Po porazu v Stožicah je črno-beli tabor ostre puščice usmeril proti sodniku. Res je storil hudo napako, a Mura je bila na igrišču premalo ambiciozna. Če bi več tvegala, po 180 minutah rubrika goli ne bi bila prazna. Na druge, virusne težave, ki se bodo vlekle še tekmo ali dve, ni imel veliko vpliva. Sicer pa, zmaga je najboljše zdravilo.Prvi strelec Domžalni staknil hujše poškodbe in bo na voljo trenerju. Morda bo le na rezervni klopi. Tabor je po uvodnem porazu v Spodnji Šiški spet trden in neugoden. Najbolj vznemirljivo vprašanje je, ali bo za Tabor igral novinec slovitega imenaEnajst Kidričanov in njiva. To so tekmeci zeleno-belih. Prihodainsta predvsem zaostrila konkurenco, a koliko vrednosti lahko še dodata v komaj dobro uglašen in homogen orkester dirigenta? V Kidričevem bosta Srb in Hrvat najbrž še spoznavala posebnosti lige, na igrišču pa bodo v poštev prišli samo bojevniki z najvišjim nabojem. Mojsterbo upal na pomoč. Razmere za bitko so pisane na kožo argentinskemu Slovencu. Domači trenerje eden od tistih, ki s svojo energijo spodbuja igralce, kar pomeni, da bodo fanatični.