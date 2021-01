Srhljiv padec: Čehinja okrvavljena zapustila progo (VIDEO)

Štuhčeva nastopa kljub poškodbi gležnja

Srhljivi padec Ledecke

Nov smuk in nova zmaga Italijankev Crans Montani v Švici. Domačinka(+ 0,27), lanska zmagovalka obeh smukov v Crans Montani, se je uvrstila na drugo mesto in tako preprečila, da bi bile Italijanke prve tri.(+ 0,60) in(+ 0,82) sta namreč osvojili tretje in četrto mesto.Goggieva je dobila četrti smuk po vrsti in osmega v karieri. Njen niz se je začel 19. decembra, ko je zmagala v Val d'Iseru, leto 2021 pa je odprla z zmago v St. Antonu. Le na uvodnem smuku sezone v Val d'Iseru je zmagala ŠvicarkaGoggieva je druga najuspešnejša smukačica z Apeninskega polotoka, pred njo je lez 12 zmagami na smukih. Je pa prva Italijanka z zaporednimi štirimi smukaškimi zmagami. Ponovila je dosežek, ki je na štirih smukih po vrsti zmagala od januarja do marca 2018. Vonnova tokrat spremlja tekme v Crans Montani kot strokovna komentatorka ameriške televizijske mreže NBC.je bila včeraj komaj 37., danes pa je nastopila kljub razbolelemu in oteklemu desnemu gležnju. Bila je prva na startu, za zmagovalko pa je zaostala 2,46 sekunde in osvojila 27. mesto.je odstopila po prvem merjenju vmesnega časa. V petek je bila 36.Pred vožnjo Goggieve so tekmo prekinili, saj je Čehinja, ki je bila na poti do prevzema vodstva, končala v zaščitni mreži. Potolčena in okrvavljena se je takoj dvignila na noge in ni bilo videti, da bi utrpela hujše posledice.Italijanke so v letošnji sezoni izjemne. Po, ki je osvojila dvojček veleslalomskih zmag v Kranjski Gori na 57. Zlati lisici, je za novega poskrbela Goggieva, ki je Italijankam v ženski konkurenci priborila že 100. zmago v svetovnem pokalu.V Crans Montani bodo v nedeljo pripravili še superveleslalom. Po 18 tekmah na mestu vodilne v seštevku zime ostaja Slovakinja(861), ki je bila na obeh smukih pred Švicarko. Ta za njo zaostaja že 120 točk. Na tretjem in četrtem mestu sta Goggieva (654) in Bassinova (623). Prva vodi v smukaškem seštevku s 480 točkami. Štuhčeva (– 350) je 10., v skupnem seštevku pa je22., Štuhčeva pa 25.