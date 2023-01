Srbi postajajo vse boljši kolesarji, Dušan Rajović prehitel Luko Mezgeca

Prvi izmed osmih slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v najvišjem razredu, elitnem World Touru, je začel s tekmovalno sezono. Luka Mezgec je prvi zaoral ledino in se že uvrstil med deseterico.

Seveda je nastopil kot pomočnik, zadnji »leadout«​ kolesar v avstralski ekipi z novim imenom Jayco AlUla. Dirka po Savdski Arabiji vsebuje 5 etap. Prva od AIUIa letališča do Khaybarja je bila dolga 180 kilometrov. Na papirju naj bi bila označena kot valovita, na cesti pa še veliko težja. Vseeno so šprinterji odločali o zmagovalcu.

Etape se bomo spominjali po kopici defektov in pa hudih padcih, ki pa se na srečo niso končali v bolnici. Spominjali pa se je bomo tudi po tem, da se je med najboljše šprinterje na cesti izstrelil tudi stari znanec slovenskih kolesarjev Srb Dušan Rajović, ki je pred novim letom prestopil v moštvo Bahrain Victorious.

Srbski državni prvak Dušan Rajović je danes zasedel odlično drugo mesto. V šprinterskem obračunu sicer ni mogel mimo Mezgečevega kapetana na dirki Dylana Groenewegna, a ni veliko manjkalo. Dobro se je videlo, da ima priljubljeni Dule »noge« tudi za zmage v elitnem razredu. Na tretjem mestu je končal Nemec Max Walscheid iz Cofidisa. Luka Mezgec je na tej dirki s posebno delovno nalogo, prav on je zadnji kolesar v moštvu Jayco AlUla, ki je zadolžen za najboljše izhodišče za šprint glavnega moštvenega šprinterja Dylana Groenewegna. Torej, tudi na tej dirki se Luka ne bo mogel potegovati za zmagovalni oder, razen v primeru odstopa kapetana Dylana.

Šprinterski obračun je bil nevaren in zelo hiter tako, kot se spodobi za uvodne dirke v sezoni. Zaznamovan je bil s padcem več kolesarjev in potem je tik pred ciljem prišlo še do nešportnega prerivanja, ki bi se lahko tragično zaključil. Vseeno so »domačini«, Mezgečevo moštvo je letos pridobilo drugega močnega sponzorja AlUla, ki je kraj izjemne človeške in naravne dediščine v Savdski Arabiji, opravili odlično. Luka Mezgec je edini slovenski predstavnik na dirki, ki se bo končala po petih etapah v petek. Dirko lahko vsak dan v živo spremljate na Planet 2, od 12.30 naprej.