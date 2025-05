Srabotnik bronast na EP v slalomu, Kauzer ni izpolnil pričakovanj

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je na evropskem prvenstvu v slalomu na olimpijski progi v Parizu osvojila še drugo odličje. Po bronu na ekipni tekmi kanuistov se je nekoliko presenetljivo posamične veselil 29-letni Celjan Martin Srabotnik, ki je v kajaku prav tako osvojil tretje mesto.

Drugič na evropskih prvenstvih je zmagal nekdanji olimpijski prvak Čeh Jiri Prskavec, ki je za sekundo in 21 stotink premagal domačina Titouana Castrycka, Srabotnik, osvojil je svojo prvo posamično kolajno na velikih tekmovanjih in 47. slovensko na evropskih prvenstvih, pa je zaostal sekundo in 88 stotink.

Drugi slovenski finalist Peter Kauzer ni izpolnil svojih pričakovanj, storil je veliko napako, po kateri ni imel več možnosti za visoko uvrstitev, na koncu je zasedel deseto mesto.

Pri dekletih je svojo tretjo zlato kolajno osvojila prav tako nekdanja olimpijska prvakinja, Nemka Ricarda Funk, Ajda Novak pa ni ponovila vožnje iz polfinala, v katerem je bila četrta, po napaki že pri prvih vratcih je zasedla 11. mesto.

Žiga Lin in Eva Alina Hočevar sta izpadla že v polfinalu.

Popoldne se bodo za kolajne potegovali še kanuisti.