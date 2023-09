Spoštljivo, toda brez strahu nad Severno Irsko

Drevi bo oživel boj za nogometni euro 2024! Četrtkove kvalifikacijske tekme s seboj prinašajo dodatne izzive, časa za pripravo ni veliko, a to lahko slovenska izbrana vrsta obrne tudi sebi v prid. Predolgo razmišljanje o severnoirskem izzivu ne bi koristilo nikomur, čas je, da Slovenci na stožiški zelenici pokažejo pravi obraz. S pravim pristopom bo prišel tudi rezultat, sta prepričana Matjaž Kek in Petar Stojanović.

Pri Severni Irski zaradi poškodb manjka več udarnih adutov, na papirju je slovenska izbrana vrsta močnejša, s slovitejšimi imeni kot reprezentanca, ki jo vodi selektor Michael O'Neill. A tekme se ne dobivajo na papirju, opozarja Petar Stojanović: »Čaka nas pomembna tekma pred našo publiko, ki nam lahko prinese ogromno. Analizirali smo tekmeca, so kakovostna ekipa, njihove zbrane točke ne odražajo njihove moči. Znajo tudi igrati, niso le telesno močni. A naša želja ne glede na to, kdo je nasproti, ostaja enaka – tri točke.«

Otočani so na dosedanjih štirih tekmah zbrali le tri točke, zato bo srečanje v Stožicah zanje že tekma za biti ali ne biti. Glede na izenačenost »slovenske« skupine H nosi tudi za Slovenijo tekma enako rezultatsko težo – s tremi točkami bi ostali povsem v igri za eno od prvih dveh mest, ki vodita na evropsko prvenstvo, spodrsljaj bi Slovencem močno priprl vrata za pot v Nemčijo.

Nikogar ni lahko premagati

»Do vsakega nasprotnika je treba biti spoštljiv, danes v nogometu ni nikogar lahko premagati. A vztrajam pri tem, da je treba v prvi vrsti razmišljati o naši igri, kako bomo mi pravi. Potrebujemo hrabrost, a tudi pragmatični pristop, čeprav marsikomu to ni všeč. Slovenija je bila najboljša, ko je igrala pragmatično. Zakaj bi spreminjali nekaj, kar je delovalo?, se je selektor Matjaž Kek spraševal na novinarski konferenci.

Na začetku kvalifikacijskega ciklusa je bil prisiljen pomladiti reprezentanco, nova imena so prinesla dodatno energijo, zdaj se z Janom Oblakom in Jasminom Kurtićem vračajo izkušnje. O tem, da bo med vratnicama Oblak, ni dvoma, več jih je glede Kurtićeve vloge na sredini igrišča. Kot opozarja Kek, so na takšnih tekmah, kot bo današnja s Severno Irsko, izkušnje zelo dragocene: »Mladost prinaša prepričanje, da lahko premagamo vsakogar, a ne gre niti brez izkušenj, oboje je potrebno, da se igra sestavi. Ker nogomet ni le tek, niso le dvoboji, je predvsem igra, ta pa prinaša nepričakovane situacije. In v njih je treba znati v trenutku odreagirati in sprejeti pravo odločitev.«

Proti Severni Irski bo morala trdno stati obramba, s hitrostjo in kreacijo bo treba iskati luknje v obrambi Otočanov. Pri obojem bo pomembno vlogo igral raznovrstni Stojanović, ki v zadnjem obdobju v reprezentanci priložnost dobiva na krilu in ima več napadalnih nalog: »Ta vloga mi je všeč, počutim se odlično v njej, bi pa seveda igral povsod, kjer bi me selektor potreboval. Če bi moral izpostaviti eno severnoirsko prednost, je to njihova igra z visokimi žogami, predvsem zato, ker so je bolj vajeni kot mi.«

Kako uspešna bo Slovenija, bo jasno nekaj minut pred 23. uro zvečer. Ob novih treh točkah bi nogometna vročica eksplodirala.