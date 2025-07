Športno dogajanje obarvali z glasbo in druženjem, po zraku so švigale sekire (FOTO)

V Dolgi vasi pri Kočevju je prvič v Sloveniji potekalo evropsko prvenstvo v metu dvojne sekire. Gostil ga je domači klub Sekirachi, ki kljub zgolj dvema letoma delovanja že kroji vrh evropske sekirometaške scene.

Kar 95 tekmovalcev iz enajstih evropskih držav je tri dni metalo težke dvojne sekire proti lesenim tarčam. Prizorišče, obdano z gozdom, je ustvarilo skoraj pravljično kuliso, kot nalašč za vikinški šport, kot ga radi imenujejo poznavalci. »Naše društvo obstaja šele slabi dve leti, a smo kljub temu pridobili zaupanje za organizacijo tako velikega dogodka. Mislim, da je to res velika čast – ne le za nas, temveč tudi za Slovenijo in še posebej za Kočevje,« je ponosno povedal Damijan Žafran, tajnik kočevskega kluba, v katerem so se začeli na tekmovanje pripravljati že januarja.

Damijan Žafran: »Vsi so nam zavidali odlično organizacijo.«

Vse je potekalo gladko – od jutra do večera.

Del slovenske ekipe sta bili Kočevki Maja Žafran in Marinka Poje.

V organizacijski ekipi je sodelovalo enajst članov, ki so delali na skrajni meji moči – tako fizično kot psihično. Zadnjih štirinajst dni pred prvenstvom skoraj niso spali. Damijan je obenem še tekmoval, kar je predstavljalo dodatno obremenitev.

V idiličnem okolju

»Nikjer še nisem doživela tako sproščenega vzdušja, kjer je vse potekalo gladko – od jutra do večera,« je vtise strnila Jana, sekirašica s Češke. »Pogosto slišimo, da prihajamo z Balkana – v pozitivnem smislu. In to zato, ker dogodek obogatimo z družabnim in kulturnim dogajanjem. Že lani, na našem prvem odprtem prvenstvu, smo kot edini med organizatorji pripravili koncert z živo glasbo. To je marsikoga presenetilo – seveda pozitivno. Poleg tega dajemo prostor tudi lokalnim obrtnikom, da ponujajo izdelke in storitve, povezane z lesom, kovino in tradicionalnimi ročnimi spretnostmi. Tudi to je navdušilo goste. Skupaj smo v tem idiličnem okolju, na robu poraščenega gozda, z veliko šotori in drugimi spremljajočimi vsebinami, ustvarili res odlično izkušnjo,« je pred vstopom v tekmovalni prostor povedal Žafran.

Sekira v rokah tekmovalca s Švedske

Tekmovanja v metu sekire so precej bolj priljubljena v severni Evropi, a med tekmovalci niso le gozdarji, kot pogosto zmotno mislimo. Tam se ta dejavnost obravnava predvsem kot šport, pri nas pa ji pridajamo sproščen, družaben značaj. Najmočnejše ekipe prihajajo iz Nemčije in Švedske, kjer je tudi največ tovrstnih klubov.

Najstarejša tekmovalka je bila Čehinja.

»Pred epidemijo smo v Kočevju več let pripravljali tekmovanje v metanju motorne žage. To je ljudi tako navdušilo, da smo zadnje leto v mesto ob Rinži privabili celo svetovno elito. Sekiraši – v društvu imamo tudi nekaj mladine – zdaj nadaljujemo tradicijo spretnosti in znanja v ravnanju tudi z gozdarskim orodjem. Že na našem prvem velikem tekmovanju v Nemčiji smo nase opozorili z metom sekire, lani pa smo v disciplini metanja dvojne sekire organizirali prvo odprto prvenstvo Slovenije, ki se ga je udeležilo 45 tekmovalcev in tekmovalk,« je povedal Simon Šega, predsednik društva.

Alojz Fajfar, z leve, je tekmoval, Tine Tkalec pa je bil del glasbene zasedbe, ki je popestrila večere.

Gre za izredno natančen šport, kjer ni prostora za napake.

Odločajo malenkosti

Za tiste, ki tega športa ne poznajo: tekmovanje poteka tako, da se meče sekira, težka približno dva kilograma, z razdalje šestih metrov in desetih centimetrov na tarčo premera 50 centimetrov. Sredina meri pet centimetrov, potem pa se točkuje proti robu: štiri, tri, dve, ena. Zadeti tarčo z razdalje šestih metrov ni enostavno – še posebno če ciljaš na sredino. Izmet poteka z obema rokama od zadaj, gib je pri vseh precej podoben.

Tekmovališče

Najpomembnejša pa je psihična priprava – koncentracija, mirnost in osredotočenost. Moč sicer igra vlogo, a odločilne so malenkosti. Nekateri tekmovalci si pomagajo z rokavicami, ker se jim potijo dlani, drugi nosijo očala ali slušalke, da se lažje osredotočijo. Gre za izredno natančen šport, kjer ni prostora za napake.

Organizatorji so ob koncu napovedali, da to gotovo ni bila zadnja sekira, ki je poletela v Dolgi vasi – le prva v nizu prihodnjih tekem na slovenskem terenu. Kočevski Sekirachi se bodo namreč prihodnje leto udeležili svetovnega prvenstva na Švedskem, gostovali na Češkem, tekmovali v slovenski ligi v mali in veliki sekiri, septembra letos pa bodo kot prvi na svetu organizirali tekmovanje v mali sekiri za najmlajše.

Naslov ekipnega evropskega prvaka je osvojila Nemčija 1, druga je bila ekipa Nemčija 2, tretja Švica. Slovenska ekipa, ki so jo sestavljali Damjan Žafran, Alojz Urh in Alojz Fajfar, je v velikem finalu osvojila peto mesto. V posamični konkurenci je evropski prvak postal Šved Stefan Persson, sicer trikratni svetovni prvak, med ženskami pa Švicarka Corinna Grossniklaus. Med posamezniki je v finalu Gregor Česnik osvojil peto mesto.