Spogledujejo se celo z ekipno kolajno na OI

Prvič po tradicionalnem oktobrskem uvodu v novo sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo spet zbrala tekmovalna karavana tehničnih disciplin. In tako kot nazadnje v Söldnu bo tudi nadaljevanje sezone na avstrijskem zahodu, tokrat v Lechu ob meji Tirolske in Predarlske. Ob koncu tedna bosta tam paralelni tekmi, in četudi v smučarskem svetu ti dve ne uživata prav posebnega ugleda, bosta iz slovenskega zornega kota privlačni.

Nikakršna skrivnost ni, da je uspešna premiera sezone (3. Žan Kranjec, 6. Meta Hrovat, 14. Andreja Slokar) že tako optimistično pričakovanje olimpijske zime pri naši izbrani vrsti dvignila na še višjo raven. Prav pri treh omenjenih najvišje uvrščenih slovenskih smučarjih pa še posebno: Kranjec je krepko bolj zadovoljen z novim modelom Rossignolovih smuči, Hrovatova obira prve sadove dela z novim trenerjem Liviom Magonijem, v preteklosti režiserjem podvigov Tine Maze in Petre Vlhove, Slokarjeva pa se je po prejšnji sezoni spoznavanja z elito in odmevnem 5. mestu v slalomu svetovnega prvenstva zdaj že bolj odločno lotila prve tekme. Kazalo ji je še bolje (po prvem nastopu je bila s startno številko 29 na 9. mestu), pomanjkanje izkušenj, kako se lotiti druge proge po spodbudnem prvem izhodišču, je prineslo zdrs iz deseterice. A za Ajdovko, ki je v enem letu storila tako viden korak naprej na belih strminah, je zdaj že vsaka tekma prav poseben izziv.

In ta današnja v ženski konkurenci (predtekmovanje dopoldne; izločilni boji ob 17. uri) in nato še jutrišnja v moški (dopoldne; 16.00) sta izziv za celotno slovensko reprezentanco: ob omenjenih še Ano Bucik, Tino Robnik, Štefana Hadalina in prvič doslej v svetovnem pokalu Roka Ažnoha.

Dekleta že na Finskem

Gre namreč za to, da si v našem taboru tehničnih disciplin alpskega smučanja že zdaj veliko obetajo od ekipne tekme na olimpijskih igrah, sanje o kolajni za slovensko četverico nikakor ne bodo prepovedane. V kolikšni meri bodo realne, je zdaj še nemogoče napovedati, a ta tekma, predvsem ob spoznanju, da je na sporedu prav ob koncu iger, omogoča podvig tudi kateri od manj favoriziranih ekip, ne le denimo Avstriji ali Švici.

Del slovenske ekipe se je po oktobrskem Söldnu pripravljal v Avstriji in Italiji, dekleta pod vodstvom trenerja Sergeja Poljšaka so bila že na Finskem, kjer bo sicer čez en teden slalomski vikend. Le Robnikova je prišla s Kranjcem in Hadalinom s treninga v Livignu, smučarskem središču ob meji Italije s Švico.

Na evropski sever se bosta naslednji teden h karavani svetovnega pokala vrnili tudi veliki šampionki: Mikaela Shiffrin, ki se je na letošnjem uvodu veselila že svoje 70. zmage med elito – v alpskem smučanju sta jih zbrala več le Ingemar Stenmark (86) in Lindsey Vonn (82) –, ter zadnja lastnica velikega kristalnega globusa Petra Vlhova. Slovakinja se je dolgo spogledovala s to paralelno preizkušnjo, naposled pa se jo je odločila izpustiti in misli usmeriti k slalomu v Leviju.