Spektakel za zadnje domače dejanje

LJUBLJANA • Nogometaši Mure odštevajo zadnje ure, minute in sekunde do zgodovinskega spektakla z napako. Namesto v Fazaneriji bodo v petem krogu konferenčne lige gostili najslovitejšega tekmeca v Ljudskem vrtu. Peta tekma slovenskih prvakov v skupinskem delu tekmovanja se bo začela ob 18.45, glavni sodnik bo 32-letni Portugalec Antonio Nobre.

Pred odhodom v Slovenijo je trener Tottenhama Antonio Conte poslal odlično sporočilo vsem nogometnim navdušencem, ki bodo prišli v Ljudski vrt in jih bo zagotovo več kot na prejšnjih tekmah. Prihajajo zvezdniki svetovnega formata, med njimi tudi prvi strelec svetovnega prvenstva v Rusiji Harry Kane. »Na voljo imam vse najboljše in vsi bodo v Mariboru,« je razkril na novinarski konferenci. Nekoliko slabše volje so najbolj zagreti navijači Mure. Italijan je zatrdil, da bo Tottenham igral na polno: »Povsem sem osredotočen na Muro.«

Skupina G: Rennes 4 3 1 0 7:4 10 Tottenham 4 2 1 1 10:6 7 Vitesse 4 2 0 2 6:5 6 Mura 4 0 0 4 2:10 0

Dvainpetdesetletni Apulijec iz Lecceja je dal jasno vedeti, da njegovo moštvo prihaja v Maribor po potrditev napredovanja v izločilni del konferenčne lige. »To tekmovanje je zelo pomembno za nas, moramo ga jemati resno,« Conte ni skrival, da je usmerjen na končni cilj, čeprav bo najvidnejše zvezdnike tokrat najbrž le pustil na klopi za rezervne nogometaše. »Imamo igralce, ki potrebujejo minute. Želim si, da bi jih lahko čim bolje spoznal. In so takšni, ki jih moram videti skozi tekme in tekmovanje,« je povedal slovitejša različica Murinega trenerja Anteja Šimundže. Tudi 50-letni Mariborčan ima rad disciplino, red, tekmovalnost in ambicioznost. Tudi on se lahko pohvali z izjemnimi rezultati, v razmerah, v kakršnih deluje, je morda celo čudodelec.

Sobočani so si odpočili

Murina zasedba je spočita, odpovedana ligaška tekma proti Olimpiji ji je vzela nekaj živcev, a v seštevku so se nogometaši lahko še bolj osredotočili na dvoboj, ki bo za večino vrhunec kariere. Sobočani so v tej sezoni odigrali že 29 tekem, zato je reprezentančni premor pred jesenskim finišem prišel kot naročen. »Številčnost tekem se zelo pozna, a pomembno je, da smo ohranili željo in da hočemo napredovati. Posledicam tako zgoščenega ritma tekem pač ni mogoče uiti. Zato smo prvi del odmora namenili osvežitvi, v drugem smo dvignili intenzivnost,« je povedal Šimundža, ki je izkusil že vse in ga tudi takšna tekma ne more zapeljati.

V najslabšem primeru bo Mura pustila soliden vtis, kot ga je na vseh štirih tekmah doslej kljub štirim porazom. A ti se razlikujejo in stopnjujejo – navzgor, na bolje. Zakaj ne bi po 0:2 (Vitesse), 1:5 (Tottenham), 1:2, 0:1 (obakrat Rennes) ujeli na levi nogi londonskega velikana za prvo točko? Verjetna začetna enajsterica Mure: Obradović; Karničnik, Maruško, Gorenc; Kous, Lorbek, Horvat, Šturm; Pucko, Lotrič; Mulahusejnović. V drugem dvoboju skupine bo Rennes gostil Vitesse.