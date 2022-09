Spektakel v Stožicah: Slovenci za polfinale proti Ukrajincem, ki so dobili prvi niz

Slovenska odbojkarska reprezentanca se v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Ljubljani meri proti Ukrajini. Slovenski vrsti pripada izrazito favorizirana vloga, a previdnost po gladki ukrajinski zmagi proti Nizozemski v osmini finala ni odveč.

Slovenski odbojkarji so bili pred zadnjim obračunom v Stožicah samozavestni, a previdni. Kot na prejšnjih štirih tekmah bo varovancem romunskega stratega Gheorgheja Cretuja ob strani stalo glasno občinstvo v razprodanih Stožicah.

Slovenski odbojkarji se bodo, če bodo danes zvečer v četrtfinalu v Ljubljani premagali Ukrajino, v polfinalu, ki bo v soboto na Poljskem, merili z Italijo. Evropski prvaki so v četrtfinalu v Stožicah premagali olimpijske prvake Francoze s 3:2 (-24, 21, -23, 22, 12).

Kapetan Tine Urnaut in reprezentančni kolegi so si v ponedeljek z zanimanjem ogledali obračun Ukrajincev in Nizozemcev, ki so ga presenetljivo gladko s 3:0 v nizih dobili prvi.

S svojimi reprezentančnimi kolegi se je doslej veselil zmag proti Kamerunu (3:0) in Nemčiji (3:0) v skupinskem delu, kjer so Slovenci doživeli še tesen poraz proti Franciji (2:3) in osvojili drugo mesto. Nato so v osmini finala še enkrat ugnali Nemčijo (3:1).