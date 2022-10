Španec končno čuti močnejši nogometni utrip

Polom v mestnem derbiju ni več tema št. 1 v slačilnici nogometašev Olimpije, temveč jutrišnji veliki derbi 13. kroga z Mariborom, ki ga bodo zeleno-beli odigrali v Stožicah – v vlogi favoritov. Trener zeleno-belih Albert Riera se je s čustvenim odzivom – in predvsem ne več tako sproščen – na novinarski konferenci soočil s sedmo silo in dal vedeti, da vodilni klub lige vstopa v derbi z igralno in taktično lekcijo sosednjega Brava, po kateri se je naučil več, kot bi se z zmago.

Nad dogodki in dejanji na igrišču bdi 40-letni Majorčan, ki je tudi kapetanu Timiju Maxu Elšniku odločno namignil, naj ne razpreda na dolgo in široko o vijoličnih, temveč naj se osredotoči na svoje moštvo. Zeleno-beli Štajerec je po porazu v Šiški ukrepal podobno kot po prvi ničli v Celju, ko je soigralce odpeljal na skupno druženje, in dal jasno vedeti, da je moštveni duh še vedno na najvišji ravni. »Matevž Vidovšek trenira z nami. On bo presodil o občutkih, ali je že pripravljen za tekme,« je Riera odločitev o vrnitvi po poškodbi prepustil mlademu vratarju, ki do poškodbe v šestih tekmah ni prejel gola. Njegov dva meseca starejši rezervist Denis Pintol jih je v naslednjih petih tekmah kar 15.

Maribor ne bo drugačen

Riera o Mariboru ni veliko govoril. »Vsi ga gledamo in vemo, kako igra. Pričakujem, da bo podoben kot na zadnjih tekmah,« je prepričan Španec, ki končno čuti močnejši nogometni utrip, kakršnega je bil vajen v drugih državah. A ta zasuk je takoj prinesel tudi njegov drugačni odziv. Zmotili so ga negativni komentarji. »Že sem govoril, da nismo najboljši, a nismo niti najslabši. Vesel sem, da je poraz prišel pred derbijem. Zdaj mi ni treba posebno pripravljati igralcev, ker so tako ali tako že nabrušeni. Enako je bilo po Celju in pred Muro. Pomembno je, da so igralci ohranili željo. Proti Bravu lahko kritično ocenim le igro,« je povedal in priznal, da prejemajo preveč golov in da bo spremenil nekaj stvari. »Ne morem razkriti vsega,« je dodal zeleno-beli vojskovodja z dveletno pogodbo, ki po besedah direktorja Igorja Barišića želi z Olimpijo osvojiti naslov prvaka.

Prvi Olimpijin operativec se ukvarja z izboljšanjem javne podobe kluba in zanikanjem govoric. Prejel je tudi grožnje. »Govorilo se je, da Olimpijo kupuje Manchester City, potem poslovnež Dragan Šolak (med drugim lastnik medijske hiše United Group, pod njenim okriljem je Sportklub, op. a.), da bodo Olimpiji odvzeli točke zaradi dolgov. Nič ni res, nihče se ni zanimal za nas ali imel stikov z nami. Nihče nam ne grozi z odvzemom točk in nikakršnih opozoril od Uefe ali NZS nismo prejeli,« je odločno zavrnil vsa namigovanja Barišić, ki ga ne motijo kritike, toda obenem ne razume negativizma, sovraštva do kluba, ki naj bi se ustvarjal leta. Olimpija je uspešna v vseh kategorijah, prva je v 1. SNL in na skupni lestvici mladinske in kadetske lige. Pred vrati je tudi nov pokrovitelj. »Olimpijo smo rešili pred bankrotom, doslej že plačali sedem ali osem milijonov evrov. Proračun za sezono znaša 4,8 milijona evrov,« je še povedal Barišić.