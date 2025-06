Španec Alcaraz v najdaljšem finalu prišel do izjemnega uspeha

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je zmagovalec odprtega prvenstva Francije v Parizu. Na drugem turnirju za grand slam v sezoni je drugi nosilec v najdaljšem finalu v zgodovini Rolanda Garrosa po približno petih urah in pol odpravil prvega s svetovne lestvice, Italijana Jannika Sinnerja, s 4:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (3) in 7:6 (2).

Za Alcaraza, ki je ubranil naslov v Parizu, je to peti naslov na turnirjih za grand slam, Italijan, ki je dobil prejšnja dva turnirja velike četverice, ostaja pri treh, in sicer na OP Avstralije (2024, 2025) in OP ZDA (2024). Alcaraz ima ob zaporednih slavjih na Rolandu Garrosu še zmage na OP ZDA (2022) in v Wimbledonu (2023, 2024).

FOTO: Alain Jocard Afp

Alcaraz, ki je zdaj pri skupno 20 turnirskih zmagah, je po dvoboju pohvalil Sinnerja za izjemna dva tedna in trud, vložen v lovljenje tega naslova. »Hvala pa moji ekipi in družini za vse, prav tako navijačem, ki so prišli iz Murcie. Ta turnir je zame res poseben, navijači tu v Parizu ste mi bili res v neverjetno oporo od začetka. Vidimo se prihodnje leto.«

Uvod prvega niza izenačen

Uvod prvega niza je bil zelo izenačen, z dolgimi igrami, v peti pa je Alcarazu uspelo odvzeti servis Italijanu. Ta pa je takoj odgovoril z enako mero in dvoboj poslal v izhodiščni položaj. Z novim »breakom« v deseti igri si je zagotovil tudi zmago v nizu. Ta je trajal dobro uro.

Sinner, ki je do tega dvoboja dobil le štiri od enajstih medsebojnih dvobojev z Alcarazom, je drugi niz odprl po svojih željah ter dobil najprej igro na svoj servis, nato pa še na servisa tekmeca za hitro vodstvo z 2:0 in nato tudi s 3:0.

V deveti igri je serviral za zmago v nizu, vendar je Alcarazu uspelo narediti »break« in izenačiti na 5:5. V podaljšani igri pa je bil spet mirnejši Sinner, dobil jo je s 7:4 in vodstvo po še enem nizu, ki je trajal več kot uro, podvojil.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Tudi tretji niz se je začel po željah Italijana, ki je takoj odvzel servis Alcarazu, vendar je tokrat slednji takoj odgovoril in poskrbel za izenačenje. Nato pa je igro še nadgradil, z novim »breakom« je pobegnil na 3:1. V deveti igri je tudi Sinner prišel do odvzema servisa, vendar je španski zvezdnik še s tretjim »breakom« v nizu zmanjšal zaostanek na 1:2.

Izsilil peti niz

Četrti niz je uvodoma prinesel izenačeno predstavo s kar nekaj prefinjenimi potezami, v sedmi igri pa je imel Sinner na voljo tri žogice za odvzem servisa, kar mu je po napaki Alcaraza tudi uspelo za vodstvo s 4:3. V deveti igri je imel nato spet tri žogice za »break« in tudi končno zmago, a se je Španec izvlekel, imel v deseti igri on dve žogici za »break« in že prvo tudi izkoristil za 5:5. Odločal je spet »tie-break«, ki ga je s 7:3 dobil drugi nosilec in tako izsilil peti niz.

V tem je Alcaraz s takojšnjim »breakom« prevzel pobudo, s tem pa si priigral priložnost servirati za zmago v deseti igri. V tej pa je Sinner prišel do dveh žogic za »break« ter izkoristil prvo za 5:5. Neumorna igralca sta tudi v končnici tega niza, četrtega, ki je trajal več kot uro, navduševala in prišla do novega »tie-breaka«. V tem je Španec hitro povedel s 7:0, na koncu pa slavil z 10:2.