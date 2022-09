Španci prvi polfinalisti eurobasketa

Španska moška košarkarska reprezentanca se je uvrstila v polfinale letošnjega evropskega prvenstva, potem ko je na današnji prvi četrtfinalni tekmi v Berlinu premagala Finsko s 100:90. V polfinalu, ki bo v petek, 16. septembra, jo čaka zmagovalka drevišnjega dvoboja med Nemčijo in Grčijo.

Španska izbrana vrsta ima kljub menjavi izjemno uspešnega košarkarskega rodu, ki je na svetovnih prvenstvih slavila v letih 2006 in 2019, na evropskih prvenstvih v letih 2009, 2011 in 2015, na olimpijskih igrah pa je osvojila dve odličji srebrnega leska v letih 2008 in 2012 ter eno bronastega 2016, še naprej pomembno vlogo na mednarodni sceni.

V svojem 16. četrtfinalnem nastopu na evropskem prvenstvu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci, se je že enajstič v nizu prebila v polfinale. Nazadnje je v četrtfinalu izpadla davnega leta 1997, ko je izgubila proti Rusiji.

Izbranci italijanskega strokovnjaka na španski klopi Sergia Scariola so bili v prvem polčasu v težavah, Finci so jih s svojo poletno igro povsem zasenčili. Na koncu uvodne četrtine so po trojki s svoje polovice igrišča Mikaela Jantunena zaostajali za 11 točk (19:30), v drugi četrtini pa je primanjkljaj v točkah narasel na -15 (22:37, 33:48, 35:50).

V drugi polovici tekme so Španci le našli protiorožje za igro Fincev. Predvsem so odlično zaigrali v obrambi in v končnici tretje četrtine povedli s 73:65, v zadnjih desetih minutah pa niso dovolili presenečenja.

Drevi ob 20.30 bo še dvoboj med Nemčijo in Grčijo, v sredo pa sta na sporedu še dve tekmi. Ob 17.15 se bo začela tekma med Francijo in Italijo, ob 20.30 pa med Slovenijo in Poljsko.