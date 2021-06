Sove se ne bojijo ranjenih medvedov

Finski nogometaši, ki prvič sodelujejo na evropskem prvenstvu, so še pod vtisom sobotne premiere v Københavnu. Seveda so veseli, da so ob ognjenem krstu na tem tekmovanju v gosteh premagali favorizirane Dance (1:0), toda šok, ki ga je med tekmo povzročil srčni zastoj domačega zvezdnika Christiana Eriksena, niti Suomijev ni pustil ravnodušnih.



»Kamor koli pridemo, se govori le o tem, kar se je zgodilo Eriksenu. O tem teče debata na avtobusu, v savni, pravzaprav povsod ... Fantje ves čas prebirajo novice o Christianu in vsi smo si oddahnili, ko smo izvedeli, da mu gre bolje,« je razkril v Bratislavi rojeni čuvaj mreže Lukaš Hradecky, ki je bil ob strelcu edinega zadetka Joelu Pohjanpalu eden od glavnih junakov senzacionalne finske zmage nad Danci. Že med prekinitvijo, ki je trajala skoraj dve uri, so nogometašem (po)nudili psihološko pomoč. »Kdor je želel govoriti s psihologom, ga je tudi dobil. Ves čas je na voljo tudi reprezentančni zdravnik Heikki Kinnunen. Zavedamo se pač, da je to resna stvar,« je poudaril Antti Niemi, nekdanji vrhunski vratar in zdaj član strokovnega štaba sov, kakor v deželi tisočerih jezer tudi pravijo nogometnim reprezentantom. »Ljudje se med seboj razlikujemo in se zato različno odzivamo na takšne šoke,« je pojasnil branilec Paulus Arajuuri, medtem ko je prvi zvezdnik moštva Teemu Pukki, ki ga le še dva gola ločita od reprezentančnega strelskega rekorda legendarnega Jarija Litmanena (32), priznal, da je bila sobotna tekma zanj med vsemi najtežja, kar jih je doslej odigral.

Rusi krvavo potrebujejo točke Že danes (15.00) pa Fince čaka nova zahtevna preizkušnja, saj se bodo v Sankt Peterburgu postavili po robu še ranjenim Rusom, za katere bo tokrat – po slabem startu in uvodnem porazu z Belgijci (0:3) – štela le zmaga. V primeru novega neuspeha bi se najverjetneje že poslovili od možnosti za napredovanje, medtem ko bi si Suomiji z neodločenim izidom najbrž že zagotovili preboj iz skupine B. »Rusi proti Belgijcem resda niso blesteli, vendar imajo v svojih vrstah vrhunske igralce, ki odlično obvladajo nogomet. Njihova težava je v tem, da krvavo potrebujejo točke, kar bi utegnila biti naša prednost. Če nas bodo brezglavo napadli, bi se jim to utegnilo maščevati, saj imamo mi s Pukkijem, Pohjanpalom, Lodom ... več nogometašev, ki znajo hitro kaznovati sleherno napako tekmecev,« je Hradecky še opozoril ruske medvede, s katerimi tako in drugače v zgodovini nimajo dobrih izkušenj. Odkar je Sovjetska zveza razpadla, so namreč modro-beli izgubili vse štiri medsebojne tekme, zadnjo leta 2009 doma z 0:3 v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Južni Afriki 2010. Edine zmage so se Finci veselili davnega leta 1912, ko so bili torej še del Ruskega imperija, na olimpijskih igrah v Stockholmu, kjer so bili v četrtfinalu boljši z 2:1.

