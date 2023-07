Šov na najvišji ravni

Zaključek, kakršnega je ponudila krstna globalna liga, ki je skoraj dva tedna potekala v Dubaju, je minil po scenariju, ki so si ga prireditelji lahko le želeli. Eden glavnih ciljev svetovne zveze (FIDE) je bila promocija igre prek TV prenosov, s katerimi naj bi dosegli 600 milijonov gledalcev v 160 državah. Občinstvo je bilo navdušeno predvsem nad končnim razpletom deležno športnega spektakla na najvišji ravni.

Šest ekip se je v desetih dvobojih pomerilo za dve vstopnici v finalu. Večji del prve faze tekmovanja sta vodilni mesti zasedali ekipi SG Alpine Warriors in Ganges Grandmasters z nekdanjima svetovnima prvakoma Magnusom Carlsenom in Višijem Anandom na čelu. Po šestih krogih se je ekipa poznejših zmagovalcev, Triveni Continental Kings, znašla na dnu razpredelnice. Ekipo je iz osebnih razlogov predčasno zapustila Gruzinka Nana Dzagnidze in tudi njena zamenjava, Iranka Sarasadat Khademalsharieh, je sprva delovala povsem neuigrano. V nadaljevanju pa so se pobrali in se s štirimi zaporednimi zmagami zavihteli na sam vrh. Za nepričakovan finale je nato poskrbela še ekipa Upgrad Mumba Masters.

Diagram (5. 7. 2023)

Beli na potezi Griščuk – Yu Yangyi, Dubaj 2023. Katera je edina pot do zmage, ki jo je v partiji uspel najti beli? REŠITEV: 1.Txb4! axb4 2.f7 Txb2+ 3.Ka1 Tf2 4.f8D Txf8 5.Sxf8 Kb7 6.e6 in črni ne more preprečiti promocije drugega belega kmeta, zato je moral priznati poraz.

Dancu obračun mladih zvezdnikov

Nedeljski finale je dramatičnost boja za prestižno zmago dvignil na še višjo raven. Ekipi sta si izmenjali udarce tako v dveh dvobojih s pospešenim tempom za razmišljanje, kot tudi v hitropoteznih podaljških. Odločitev so prinesle posamezne hitropotezne partije, v kateri zmaga kateregakoli igralca prinese uspeh njegovi ekipi. Šahovska različica enajstmetrovk se je končala šele v četrti seriji, v kateri je Danec Jonas Bjerre v obračunu dveh mladih zvezdnikov po preobratu matiral Uzbekistanca Javohirja Sindarova in zagotovil čustveno zmago ekipi Triveni Continental Kings. Gonilna sila slednjih je bil najboljši posameznik turnirja, Kitajec Wei Yi, ki je na tretji šahovnici v prvem delu tekmovanja dosegel kar osem točk iz desetih partij. Dober rezultat je na prvi šahovnici uspel tudi Levonu Aronjanu, medtem ko sta bila ob že omenjenih del ekipe še drugi Kitajec Yu Yangyi in Rusinja Katerina Lagno, ki je bila v finalu uspešnejša tudi v družinskem obračunu, saj je za poražene nastopal njen mož Aleksander Griščuk.

Sodeč po prvih odzivih je bila premierna izvedba globalne lige precejšen uspeh in je izpolnila pričakovanja prirediteljev, zato lahko v prihodnje pričakujemo podobne dogodke, s katerimi šah pridobiva širšo prepoznavnost.