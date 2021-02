Šov Luke Dončića in Stephena Currya, slavil je Slovenec (VIDEO)

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 134:132 premagala Golden State Warriors. Za gostitelje jev 38 minutah izenačil zanj rekordnih 42 točk ter zbral še 11 podaj in sedem skokov, na drugi strani je za poražene gostenanizal kar 57 točk, pet podaj in dva skoka.Dva večera po najhujšem porazu v sezoni, ko so košarkarji Golden State nadigrali Dallas s 147:116 za 31 točk razlike, so se Mavericks oddolžili tekmecem in obenem končali niz šestih zaporednih porazov v domači dvorani.Dončić je odigral pomembno vlogo v zaključku tekme, ko je 44,5 sekunde pred koncem najprej zadel trojko za vodstvo s sedmimi točkami, nato pa s podajo do, Nemec je 6,3 sekunde pred koncem zadel trojko (134:130), še poskrbel za potrditev zmage.Sacramento Kings so s 119:114 ugnali Denver Nuggets, za katere jev petih minutah enkrat zgrešil met, imel dva skoka, po enkrat pa je žogo ukradel in blokiral tekmeca. Njegov srbski soigralecje s 50 točkami dosegel rekord kariere, imel je še 12 podaj in osem skokov.Že nocoj bo ob 19. uri po slovenskem času v New Yorku proti Knicks igral Miami Heat