Soliden vtis pokvaril izid, ostal je grenak priokus

Slovenski nogometni prvak Olimpija je s porazom z 0:2 odprl konferenčno ligo. Zgodovinsko prvo tekmo v skupinskem delu enega od evropskih klubskih tekmovanj na severu Francije so Ljubljančani izpeljali solidno, a s praznimi naboji ni bilo mogoče presenetiti favoriziranega Lilla, ki je izkoristil dve napaki ob koncih prvega in drugega polčasa. Strelca sta bila najdražji napadalec domačega kluba Jonathan David (z bele točke v 43. minuti) in Yusuf Yazici v 94. minuti. Naslednjo tekmo bodo zeleno-beli igrali 5. oktobra v Stožicah proti Slovanu.

Napovedi ljubljanskega trenerja Joaa Henriquesa o igri, ki bi lahko prinesla tudi senzacijo, bi se lahko celo uresničile, če bi imeli Ljubljančani več izkušenj s podobnimi preizkušnjami. Ali še več naboja in drznosti. Igrali so solidno, zmanjkalo jih je pri zadnji podaji, še bolj pri strelih. Še posebej v prvem polčasu, v katerem je bil osrednji mož vratar Matevž Vidovšek, osmoljenec pa preveč agresivni Augustin Doffo, krivec za enajstmetrovko. A le zaradi tega, ker Ljubljančani obetavnih napadov niso spreminjali v strele ali smiselne zadnje podaje. Če bi, bi tudi domači vratar imel več dela z obrambnimi posredovanji kot z začetnimi podajami iz »golavtov«.

Podarili so jim oba gola

»Grenak priokus je. Domači res premorejo več kakovosti, toda oba gola smo jim podarili, enajstmetrovka je bila nepotrebna. Dali smo vse od sebe in lahko bi iztržili več. Z najtežjim tekmecem smo opravili, a je res, da v Evropi ni lahkih nasprotnikov,« je prve vtise za Kanal A strnil Olimpijin kapetan Timi Max Elšnik.

Na splošno je Olimpiji manjkala konkretnost, »instinkt ubijalcev«, ki izkoristijo, kar se jim ponudi. Henriques je presenetil z izbiro prvega napadalca in se ni zmotil. Admir Bristrić je imel v nogah izenačenje, a mu je pri preigravanju, ko bi le še streljal, spodrsnilo. A mladi Bošnjak je potrdil, da je št. 1 med ljubljanskimi napadalci in da potrebuje le še ustrezno minutažo v slovenskem prvenstvu. »V prvem polčasu, ko smo bili v podrejenem položaju, bi morali prej zaključevati akcije. Morda si nismo upali. V zadnjih 20 minutah smo poskušali presenetiti z visokim presingom. Manjkal je le gol,« je Elšnik zaokrožil oceno Olimpijine uvodne predstave v skupini A.