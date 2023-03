Sokoli bi sklatili orle

Črna gora in Srbija na nogometnem igrišču ter ob njem negujeta prijateljstvo in veliko tekmovalnost hkrati. Drevi bo v znaku dvoboja »na polno« in visokega tveganja. Črnogorci so kvalifikacije za euro 2024 v skupini G začeli sanjsko z zmago v Sofiji (1:0, Nikola Krstović), Srbija z rutinirano in pričakovanim uspehom v Beogradu proti Litvi (2:0, Dušan Tadić, Dušan Vlahović).

Iskala se je vstopnica več, napolnili bi še večji stadion Pod Gorico. Glavno mesto Črne gore je v obsednem stanju, vsi bi si želeli videti derbi, ki ga s svojima vlogama plemenitita največji nogometni ikoni in velika prijatelja, predsednik črnogorske nogometne zveze Dejan Savićević in selektor Srbije Dragan Stojković. Ta je po mundialskem polomu prebrodil vse kritike in napade ter se z bogato izkušnjo več podaja proti popravnemu izpitu.

Zdaj so bojevniki

Prvič v zgodovini se bosta Črna Gora in Srbija pomerili v kvalifikacijah za veliko tekmovanje. V ligi narodov sta se že in tedaj so Srbi dvakrat zmagali, v Podgorici z 2:0, v Beogradu z 2:1.

»Takrat smo bili premalo tekmovalni, zdaj bomo bojevniki,« so iz črnogorskega tabora dali vedeti, da se bodo »sokoli« brez strahu in odločno zoperstavili »orlom«. Črnogorci na krilih sofijskega presenečenja lahko celo razmišljajo o čem več kot le o trdih tekmah in izzivanju tekmecev, v katerih višje kotirajo še Madžari.

Stavi na Krstovića

Najlažja kvalifikacijska skupina, v kateri Srbiji z 21. mestom na svetovni lestvici pripada vloga prvih favoritov, je »narejena« za črnogorski kvalifikacijski podvig in zgodovinsko prvo uvrstitev na evropsko prvenstvo. Le še Črna gora (69. na lestvici FIFA) se od republik iz nekdanje Jugoslavije ni uvrstila na eno od velikih tekmovanj. Zlato obdobje črnogorske reprezentance, ko je bil njen glavni as Mirko Vučinić, je spomin, zdajšnji rod reprezentantov je v veliki večini neznan, a ima v kapetanu in stebru Atleticove obrambe, 32-letnem Stefanu Saviću, napadalcu berlinske Herthe, 33-letnem Nikoli Jovetiću in 30-letnem krilnem zveznem igralcu rimskega Lazia, Adamu Marušiću, izkušene vodje. Največ pa selektor Črne gore Miodrag Radulović stavi na strelski izbruh 22-letnega napadalca Krstovića. Nekoč je bil član Crvene zvezde, zdaj pa na Slovaškem pri Dunajski Stredi zabija gole kot po tekočem traku – 21 tekem, 15 golov. V Sofiji je zabil prvega reprezentančnega.