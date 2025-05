V Bukarešti se bo jutri zaključil drugi turnir sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT), tokrat v standardnem šahu. Sodeč po uvodnih dveh tretjinah tekmovanja gre pričakovati sila tesno odločitev o prvem mestu, saj so bili po šestih krogih na vrhu štirje igralci z enakim izkupičkom (3,5 točke), njihovi trije najbližji zasledovalci pa so za njimi zaostajali le za pol točke. Američan Fabiano Caruana in Indijec Ramešbabu Pragnananda sta bila še edina neporažena (dosegla sta po eno zmago), medtem ko sta Francoza Maxime Vachier-Lagrave in Alireza Firouzja ob enem porazu dvakrat zmagala. V zasle...