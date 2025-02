Šok terapija v Rotterdamu

Po sinočnjem razburljivem večeru v Manchestru, Torinu, Brestu in Lizboni bomo drevi dobili še dodatne štiri namige, kdo se bo marca meril v osmini finala Uefine lige prvakov. Nekdanji prvak Celtic bo želel favoritu Bayernu pokazati, da se je neupravičeno veselil, ko se je v žrebu izognil Manchester Cityju. Evropo želi šokirati še en nekdanji šampion Feyenoord, ki si obeta skalp velikega Milana.

Celtic je leta 1967 postal evropski prvak z zmago proti Interju, tri leta kasneje je izgubil v finalu s Feyenoordom. Trener Brendan Rodgers je leta 2023 drugič prevzel klub z eno samo misijo: vrniti »The Bhoys« med evropske velikane. Kar neverjetno se sliši, toda 52-letni Severni Irec še nikdar ni vodil tekme lige prvakov na izpadanje, tudi ne, ko je bil trener Liverpoola med letoma 2012 in 2015.

Santiago Gimenez bo igral proti bivšim. FOTO: Daniele Mascolo/ Reuters

Absolutni vladar

Celtic je bil eden izmed hitov prenovljenega sistema lige prvakov, zbral je toliko točk kot Juventus, 12, in eno več od Manchester Cityja. Čeprav je absolutni vladar na Škotskem, v zadnjih 13 letih je bil prvak dvanajstkrat, še čaka evropsko potrditev. V zadnjih treh letih je dobil samo tri tekme LP in vselej evropsko pot končal pred božičem.

»Edini madež na moji prvi zgodbi na klopi Celtica (2016-19; op. p.) je bil, da se nismo izkazali v Evropi,« želi v drugo narediti preskok Rodgers, ki je tokrat nanizal pet tekem brez poraza in premagal tudi Leipzig Benjamina Šeška (3:1). »Pokazali smo nekaj dobrega nogometa in zmagovali na različne načine. Znamo trpeti in znamo napadati. Napredovali smo, zdaj pa je pred nami največji izziv. Bayern je evropska elita,« tekmeca spoštuje Rodgers.

11 milijonov evrov je nagrada za uvrstitev v osmino finala.

Razlika v vložku je ogromna. Bayern je na Transfermarktu vreden 950 milijonov evrov, Celtic 125 milijonov. Nogometaši Vincenta Kompanyja so imeli nekaj težav v ligaškem delu, toda verjamejo, da bodo 31. maja gostili finale na Allianz Areni. V bundesligi jim gre zelo dobro, imajo že osem točk prednosti pred Bayerjem iz Leverkusna, očitno bo tudi Harry Kane končno dočakal prvo lovoriko. Če bi ji dodal še evropsko, bi resnično zaprl usta dvomljivcem.

Tako kot Celtic in Benfica (pomerila se bo z Monacom) pota stare slave iščeta še Feyenoord in tudi Milan, ki je bil nazadnje prvak leta 2007. Nizozemci, najboljši leta 1970, so le dan pred tekmo opravili trenersko menjavo. Brian Priske, naslednik Arneja Slota, ki je odšel v Liverpool, je preteklost, prišel je nekdanji Feyenoordov nogometaš Pascal Bosschaart.

Sanjski prestop za Gimeneza

Tekma na štadionu De Kuip, bo posebna za Santiaga Gimeneza. Mehičan je stopil v velike čevlje nekdanjih zvezdnikov Milana, potem ko je šele pred tednom med zimskim prestopnim rokom prišel ravno iz Feyenoorda. Da je 23-letni igralec dostojna zamenjava za Alvara Morato, ki je odšel na posojo v Galatasaray, je nakazal v soboto, ko je zadel za zmago z 2:0 pri Empoliju.

»Čustva bodo zelo močna. Vesel sem, da se je tako razpletlo. Če bi ostal pri Feyenoordu, bi moral igrati proti klubu, za katerega sem vedno navijal. Zdaj je naravnost idealno. Igral bom za Milan, hkrati pa srečal svojo družino v Rotterdamu in klub, s katerim sem zelo povezan,« je nov list v karieri obrnil Gimenez, ki je za Feyenoord dosegel 65 golov na 105 tekmah.