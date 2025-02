Sobota za resnico!

Uvodno letošnje dejanje je z izjemo dvoboja v Celju minilo še v znaku ogrevanja, drugo, ki ga bodo v 20. krogu 1. SNL odprli v Spodnji Šiški in v Lendavi, bo šlo za kandidate za prvaka ali vrh lestvice tekmovalno na polno. Vodilna Olimpija bo v jutrišnji zadnji tekmi gostovala na koprski Bonifiki, še prej pa se bodo za ohranjanje šampionskih ambicij v štajerskem derbiju pomerili prvaki Celjani in Mariborčani. V prvi sobotni tekmi v Domžalah bodo gostovali Sobočani.

Ljubljana: Bravo – Primorje (petek, sodnik, Damjan Novarlič, 15): Ne Celje, Primorje naj bi bilo izziv za Šiškarje. Pa ni, Ajdovci so zdesetkani po še dveh izključitvah v Stožicah. Prav zanimivo bo videti, na kakšen način bodo skušali gostitelji priti do pričakovanih treh točk: z igro na ena vrata, s premišljeno in pretkano, divjo …?

Lendava: Nafta – Kalcer Radomlje (Anže Jerić, 17.30): V Lendavi ni skrivalnic, obstanek zagotavljajo le zmage proti tekmecem, kot so Radomljani. Za domačega trenerja Joszefa Bozsika in selektorja je bil prestopni rok ključen. Spoznal je, da z madžarskimi nogometaši, ki doma ne morejo igrati, ne bo »kruha«, prej s hrvaškimi drugokategorniki in kakšnim preverjenim slovenskim igralcem, kakršen je bivši vijolični as z ligo prvakov v nogah Aleks Pihlar. Domžale: Domžale – Mura (sobota, Denis Halilović, 13): To bo derbi nekdanjih šampionov, zdaj pa borcev za preživetje in iskalcev formule za prihodnost. Odloči ga lahko le preblisk posameznika. Ali naključje.

Prva Liga Telemach Olimpija 19 12 6 1 31:6 42 Maribor 19 10 6 3 33:15 36 Koper 19 11 3 5 29:15 36 Bravo 19 9 6 4 29:20 33 Celje 19 9 4 6 34:29 31 Primorje 19 7 3 9 20:33 24 Mura 19 6 4 9 22:25 22 Radomlje 19 5 4 10 21:26 19 Nafta 19 2 4 13 11:33 10 Domžale 19 2 4 13 14:42 10

Utrdil premoč

Celje: Celje – Maribor (David Šmajc, 15): Prvaki so jeseni že bili v položaju, ko jih je le ena tekma ločila od poloma. Vselej so se rešili in med rešilnimi zmagami sta bili obe proti Mariborčanom. Albert Riera ima kljub novincem že uglašeno moštvo in jasno (tvegano) igro, Maribor pa veliko (preveč) nadpovprečnih igralcev, a le enega »nezemljana«, El Arbija Soudanija. Lahko bi imeli dva, če bi Josipa Iličića pripravljali za šampionski naskok in ne za slovo.

Koper: Koper – Olimpija (Aleksandar Matković, 17.30): Koper je še najbližje Olimpiji po načinu igre, pragmatičnosti. Ne dovoljuje veliko, tudi ne kaže veliko, a je trden in organiziran, zato jesenska zmaga v Stožicah ni bila presenečenje. Trenerju Oliverju Bogatinovu se pravočasno »prikaže« tudi odrešenik, v tej vlogi pa nista le brata Jurić, Deni in Tomi. Ljubljanski trener Victor Sanchez se ne bo ujel v past, kar zadeva Olimpijin taktičen pristop, bo pa zelo zanimivo, ali bo Španec zadel z menjavami. Zanj namreč ne velja pravilo, da se zmagovitega moštva ne menja, ali res zelo, zelo redko. Kljub vsemu pa dobro ve, da bo v četrtek za Olimpijo izjemno pomembna evropska tekma v Banjaluki, a tudi to, da bi z zmago še bolj utrdil premoč.